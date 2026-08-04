Visokotlačni čistilnik HD 9/20-4 SXA Plus
Visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 9/20-4 SXA Plus. Izdelano iz materialov vrhunske kakovosti, ima avtomatsko navijanje cevi ter rotacijsko šobo Vibrasoft za večjo učinkovitost.
Visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 9/20-4 SXA Plus zagotavlja impresivno ergonomijo in vrhunsko kakovost. Delovanje brez napora zahvaljujoč visokotlačni pištoli EASY!Force Advanced brez zadrževalne sile, tlak in količina vode nastavljena s krmilnikom Servo Control. Vibrasoft rotacijska šoba zmanjša tresljaje in hrup do 30 odstotkov, asistenčni sistemi in LED prikaz stanja pa zagotavljajo jasne informacije. Zaradi odlične izdelave in najboljših materialov ta stroj Super Class izstopa iz množice. Navpično nameščena enota motorja in črpalke, ki jo sestavljata vzdržljiva nihajoča črpalka z bati iz nerjavečega jekla in medeninasto glavo cilindra, ohranja kompaktno konstrukcijo za največjo prenosljivost. V kompletu z zmogljivim 4-polnim nizkohitrostnim motorjem s sistemom zračno-vodnega hlajenja. Nosilci z aluminijastim okvirjem tvorijo lahko, a robustno šasijo, primerno za nakladanje z žerjavom. Vključuje visokotlačno cev ultra-guard z robustno prevleko Teflon® in samodejni kolut za cev, ki omogoča navijanje in odvijanje tudi pod pritiskom in pod kotom do 45 °, za do 50 odstotkov hitrejše nastavitve.
Značilnosti in prednosti
Avtomatski kolut za cevSamodejno navijanje in odvijanje do kota 45°, tudi pod pritiskom. Na praske odporna in gladka cev Ultra Guard HD s prevleko Teflon®. Čas namestitve do dvakrat hitrejši.
Koncept kompaktne pokončne zasnove, ki temelji na navpični postavitvi motorja in črpalne enoteMajhen odtis in prostorsko varčna razmerja. Enostaven za manevriranje in transport. Največja stabilnost zagotavlja stabilno oporo za stroj.
4-polni nizkohitrostni motor s sistemom zračno-vodnega hlajenja, robustna črpalka z bati iz nerjavečega jekla in medeninasto glavo cilindraDolga življenjska doba in nizki stroški vzdrževanja. Visoka zmogljivost in učinkovitost. S funkcijo sesanja in temperaturo vode do 60 °C.
Ergonomsko Vibrasoft čistilo za umazanijo
- Zmanjša vibracije do 30%.
- Zmanjša glasnost in raven hrupa.
- Vrtljiva šoba vam olajša težko delo pri obsežnih opravilih čiščenja.
Inteligentno zasnovan servisni koncept omogoča hitro delovanje na mestu
- Vrtljiva glava črpalke.
- Priročen prikaz nivoja napolnjenosti olja in odprtina za izpust olja sta vgrajena v ohišje.
- Modularna konstrukcija, ki jo sestavljajo črpalka, motor in krmilna omarica.
Širok nabor dodatkov z EASY!Lock
- Tlak in količino vode je mogoče nastaviti na krmilniku Servo Control, nameščenem med cevjo in sprožilno pištolo.
- EASY!Force Advanced visokotlačna pištola za neutrujajoče delo brez zadrževalne sile.
- Vrtljiva 1050 mm sulica iz nerjavečega jekla.
Več prostorov za shranjevanje dodatkov, vgrajenih v stroj
- Predal za shranjevanje.
- Nastavljive kljuke, npr. za shranjevanje druge sulice ali električnega kabla.
- Shramba za visokotlačno cev.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|376 - 424
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|500 - 900
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar)
|50 - 200
|Maks. tlak (bar)
|250
|Priključna moč (Kw)
|7
|Priključni kabel (m)
|5
|Velikost šobe
|047
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|74,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|82,75
|Mere (D × Š × V) (mm)
|607 x 518 x 1063
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Razpršilna pištola z mehkim oprijemom
- Dolžina visokotlačne cevi: 20 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Ultra Guard
- Specifikacija visokotlačne cevi: ID 8, 315 barov
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Power šoba
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Servo krmiljenje
Oprema
- 4-polni trifazni motor z zračnim in vodnim hlajenjem
- Aksialna črpalka s tremi bati: z bati iz legiranega jekla
- Izklop tlaka
- Vgrajen vodni filter finih delcev
- Kontrolna odprtina za nivo olja
- Dovod vode iz medenine
Video posnetki
Področja uporabe
- Čiščenje traktorjev, strojev in priključkov v kmetijstvu
- Stroji in oprema za čiščenje na gradbišču, kot so mešalniki cementa, gradbeni odri, kolesni nakladalniki, kopači ali betonske črpalke
- Čistilni proizvodni stroji v industriji, na primer v lakirnicah, v proizvodnji hrane ali v proizvodnem sektorju
- Čiščenje vozil v transportnem sektorju, kot so težka tovorna vozila, ladje, letala ali avtobusi
- Čiščenje skupnih prostorov, kot so javni trgi, dovozi, fontane ali parkirišča
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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