Visokotlačni čistilnik HDS 6/14-4 C
HDS 6/14-4 C je enofazni visokotlačni čistilnik s toplo vodo v kompaktnem razredu s 4-polnim vodno hlajenim elektromotorjem, upravljanjem z enim gumbom in načinom eco!efficiency.
HDS 6/14-4 C je zmogljiv enofazni visokotlačni čistilnik s toplo vodo v kompaktnem razredu HDS s 4-polnim vodno hlajenim elektromotorjem, varčnim načinom eco!efficiency in intuitivnim upravljanjem z enim gumbom. Robustna aksialna črpalka s tremi keramičnimi bati ustvari potreben tlak. Visokotlačna pištola EASY!Force Advanced s patentirano tehnologijo šob in jekleno cevjo, dolgo več kot 1 meter, ter EASY!Lock hitrimi pritrdilnimi elementi poskrbi za ergonomsko delo. Sistem mehkega blaženja (SDS) zmanjšuje tresljaje za delo brez utrujenosti. Tehnologija vroče vode učinkovito razgradi celo maziva in zmanjša porabo detergentov, ki se natančno dozirajo iz 15,5-litrskega rezervoarja. Tlak in pretok vode je mogoče prilagoditi glede na nalogo in ju je mogoče prilagoditi neposredno na sami sprožilni pištoli zahvaljujoč servo krmiljenju. HDS 6/14-4 C, ki je enostaven za vzdrževanje, je zasnovan za vsakodnevno uporabo v težkih pogojih. Možnost odstranjevanja vodnega kamna, vodni filter in varnostni ventil ščitijo tehnologijo. Robustno podvozje ščiti pred udarci, velika kolesa in krmilni valj pa zagotavljajo visoko okretnost. Obstaja možnost shranjevanja dodatkov.
Značilnosti in prednosti
Učinkovitost
- eco!efficiency način - ekonomičen in okolju prijazen - tudi med daljšimi intervali uporabe.
- Zmanjšuje porabo goriva in emisij CO2 za kar 20%.
- Natančno doziranje čistila s funkcijo spiranja.
Širok nabor dodatkov z EASY!Lock
- EASY!Force Advanced za neutrujajoče delo brez zadrževalne sile.
- Vrtljiva 1050 mm sulica iz nerjavečega jekla.
- Patentirana močna šoba Kärcher lahko ponudi do 40 odstotkov več udarne sile kot običajne šobe.
Obratovalna varnost
- Enostavno dostopen vodni filter ščiti črpalko pred delci umazanije v vodi.
- Varnostni ventili, zaščita pred pomanjkanjem vode in gorivom zagotavljajo razpoložljivost stroja.
Zanesljivost
- Sistem mehčanja vode, ki varuje grelec pred okvarami, nastalih zaradi nabiranja vodnega kamna.
- Sistem mehkega blaženja (SDS) kompenzira vibriranje in konice tlaka v visokotlačnem sistemu.
Več prostorov za shranjevanje dodatkov, vgrajenih v stroj
- Kljukice za shranjevanje električnih kablov in visokotlačnih cevi.
- Integrirano shranjevanje šob.
- Vgrajeno držalo za palico med transportom.
Doziranje čistila
- Natančno doziranje čistila s funkcijo spiranja.
- Velika odprtina za polnjenje z nastavkom.
Koncept mobilnosti
- Jogger princip z velikimi, gumijastimi kolesi in vodilnim valjem.
- Integriran pripomoček za nagibanje in enostavno premagovanje ovir, kot so stopnice in robniki.
- Ročaji za potiskanje za enostaven transport in manevriranje.
Enostavni upravljalni elementi
- Intuitivno upravljanje zahvaljujoč velikemu izbirnemu stikalu z enim gumbom.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|280 - 560
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Maks. tlak (bar)
|200
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Priključna moč (Kw)
|3,4
|Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h)
|3,6
|poraba kurilnega olja pri nastavitvi eco!efficiency (kg/h)
|2,9
|Priključni kabel (m)
|5
|Rezervoar za gorivo (l)
|15
|Teža (z dodatki) (Kg)
|121,4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|133,187
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1066 x 650 x 920
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Power šoba
- Servo krmiljenje
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Dolga življenjska doba
- Sistem mehkega blaženja (SDS)
- Visokotlačna razpršilna cev
- Vgrajen rezervoar za gorivo in čistilo
Video posnetki
Področja uporabe
- Čiščenje vozil
- Čiščenje naprav in strojev
- Čiščenje delavnice
- Čiščenje zunanjih površin
- Čiščenje bencinskih črpalk
- Čiščenje fasad
- Čiščenje bazenov
- Čiščenje športnih površin
- Čiščenje med proizvodnimi procesi
- Čiščenje proizvodnih naprav
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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