Odlično razmerje med ceno in kakovostjo: enofazni HDS 6/15-4 C Classic kompaktni toplovodni visokotlačni čistilnik z zmogljivim 4-polnim motorjem. Zmogljiva črpalka z ročno gredo ustvari potreben tlak in omogoča učinkovito in hitro izvedbo številnih čistilnih opravil s predizkušeno visokotlačno pištolo Classic. Tlak in pretok vode je mogoče prilagoditi glede na zahteve. Integrirani vodni filter ohranja delce umazanije strani črpalke in podaljšuje čas nedelovanja. Tehnologija vroče vode celo učinkovito razgradi mazivo in zmanjša uporabo čistilnih sredstev. Visoko zanesljiv in vzdrževalni HDS 6/15-4 C Classic je zasnovan za vsakodnevno uporabo v težkih pogojih, bodisi na gradbiščih ali v kmetijstvu, avtomobilski ali transportni industriji. Robusten okvir iz jeklenih cevi zagotavlja zaščito pred udarci, medtem ko kolesa, odporna na predrtje, zagotavljajo visoko okretnost. Stroj je mogoče naložiti tudi z žerjavom za podporo pritrdilnih točk. 30-litrski rezervoar za gorivo omogoča zelo dolgo delovanje. Na voljo je praktičen predal za shranjevanje dodatkov.