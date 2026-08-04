Visokotlačni čistilnik HDS 6/15-4 Classic
HDS 6/15-4 C je klasični enofazni visokotlačni čistilnik s toplo vodo v kompaktnem razredu z vzdržljivo črpalko z ročično gredjo, robustnim jeklenim okvirjem iz cevi.
Odlično razmerje med ceno in kakovostjo: enofazni HDS 6/15-4 C Classic kompaktni toplovodni visokotlačni čistilnik z zmogljivim 4-polnim motorjem. Zmogljiva črpalka z ročno gredo ustvari potreben tlak in omogoča učinkovito in hitro izvedbo številnih čistilnih opravil s predizkušeno visokotlačno pištolo Classic. Tlak in pretok vode je mogoče prilagoditi glede na zahteve. Integrirani vodni filter ohranja delce umazanije strani črpalke in podaljšuje čas nedelovanja. Tehnologija vroče vode celo učinkovito razgradi mazivo in zmanjša uporabo čistilnih sredstev. Visoko zanesljiv in vzdrževalni HDS 6/15-4 C Classic je zasnovan za vsakodnevno uporabo v težkih pogojih, bodisi na gradbiščih ali v kmetijstvu, avtomobilski ali transportni industriji. Robusten okvir iz jeklenih cevi zagotavlja zaščito pred udarci, medtem ko kolesa, odporna na predrtje, zagotavljajo visoko okretnost. Stroj je mogoče naložiti tudi z žerjavom za podporo pritrdilnih točk. 30-litrski rezervoar za gorivo omogoča zelo dolgo delovanje. Na voljo je praktičen predal za shranjevanje dodatkov.
Značilnosti in prednosti
Trpežno in z dolgo življenjsko doboRobustno ogrodje iz jeklenih cevi ščiti napravo pred poškodbami. Dobra dostopnost za enostavno servisiranje in vzdrževanje.
ZanesljivostRobustna črpalka motorne gredi s preverjeno kakovostjo Kärcher. Preizkušena varnostna tehnika, kot je temperaturni in varnostni ventil ter vodni filter.
Učinkovit inženiring gorilnikovVisoka stopnja učinkovitosti z nizkimi emisijami in dolgo življenjsko dobo. Dolgotrajna uporaba zaradi 30-litrskega rezervoarja za gorivo. V eco!efficiency stopnji naprava deluje v ekonomičnem temperaturnem območju (60 °C) - in to pri polnem pretoku vode.
Visoka mobilnost
- Velika kolesa, odporna na predrtje, za varno manevriranje na neravnih površinah.
- Praktičen kavelj žerjava omogoča enostaven transport tudi na neravnem terenu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|300 - 600
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maks. tlak (bar)
|200
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|max. 80
|Priključna moč (Kw)
|3,6
|Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h)
|3,9
|poraba kurilnega olja pri nastavitvi eco!efficiency (kg/h)
|3,2
|Priključni kabel (m)
|5
|Velikost šobe
|025
|Rezervoar za gorivo (l)
|30
|Teža (z dodatki) (Kg)
|108
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|117,981
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1075 x 722 x 915
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: Standardna vroča voda
- Razpršilna cev: 840 mm
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Izklop tlaka
Področja uporabe
- Čiščenje vozil
- Čiščenje naprav in strojev
- Čiščenje delavnice
- Čiščenje zunanjih površin
- Čiščenje bencinskih črpalk
- Čiščenje fasad
- Čiščenje bazenov
- Čiščenje športnih površin
- Čiščenje med proizvodnimi procesi
- Čiščenje proizvodnih naprav
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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