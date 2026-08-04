Zmogljiv 3-fazni visokotlačni čistilnik s toplo vodo v kompaktnem razredu s samodejnim navijanjem cevi: HDS 7/16 CXA ima močan zračno hlajen motor z načinom eco!efficiency. Robustna aksialna črpalka s tremi keramičnimi bati ustvarja visok tlak. Avtomatski kolut za navijanje in odvijanje 15 metrov dolge visokotlačne cevi Ultra Guard s prevleko Teflon®, tudi pod pritiskom, zagotavlja visoko udobje in kratke čase nastavitve. Visokotlačna pištola EASY!Force Advanced s patentirano tehnologijo šob in EASY!Lock hitrimi zaponkami poskrbi za ergonomsko delo. Sistem mehkega blaženja (SDS) zmanjšuje tresljaje. Tehnologija vroče vode učinkovito razgradi celo maziva in zmanjša porabo detergentov, ki se natančno dozirajo iz 15,5-litrskega rezervoarja. Tlak in pretok vode lahko prilagodite glede na nalogo. Vzdrževanju prijazen HDS 7/16 CXA je zasnovan za vsakodnevno uporabo v težkih pogojih. Možnost odstranjevanja vodnega kamna, vodni filter in varnostni ventil ščitijo tehnologijo. Robustno podvozje ščiti pred udarci, medtem ko velika kolesa in krmilni valj/kolesce nudijo visoko okretnost.