Visokotlačni čistilnik HDS 8/18-4 Classic

HDS 8/18-4 C Classic visokotlačni čistilnik s toplo vodo v kompaktnem razredu s črpalko z motorno gredjo, zmogljivim 4-polnim motorjem in robustnim jeklenim okvirjem iz cevi.

Velika robustnost in odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo: toplovodni visokotlačni čistilnik HDS 8/18-4 C Classic v kompaktnem razredu z zmogljivim 4-polnim motorjem. Črpalka ročične gredi ustvari visok tlak in omogoča učinkovito in hitro izvedbo številnih čistilnih nalog s preizkušeno visokotlačno pištolo Classic. Tlak in pretok vode je mogoče prilagoditi glede na zahteve. Integrirani vodni filter zadržuje delce umazanije stran od črpalke in podaljšuje čas nedelovanja. Tehnologija vroče vode celo učinkovito razgradi maziva in zmanjša uporabo čistilnih sredstev. Zelo zanesljiv in vzdrževalni HDS 8/18-4 C Classic je zasnovan za vsakodnevno uporabo v težkih pogojih, bodisi na gradbiščih ali v kmetijstvu, avtomobilski ali transportni industriji. Robusten okvir iz jeklenih cevi zagotavlja zaščito pred udarci, medtem ko kolesa, odporna na predrtje, zagotavljajo visoko okretnost. Zahvaljujoč pritrdilni točki je stroj mogoče naložiti tudi z žerjavom. 30-litrski rezervoar za gorivo omogoča zelo dolgo delovanje. Obstaja predal za shranjevanje dodatkov.

Značilnosti in prednosti
Visokotlačni čistilnik HDS 8/18-4 Classic: Trpežno in z dolgo življenjsko dobo
Trpežno in z dolgo življenjsko dobo
Robustno ogrodje iz jeklenih cevi ščiti napravo pred poškodbami. Dobra dostopnost za enostavno servisiranje in vzdrževanje.
Visokotlačni čistilnik HDS 8/18-4 Classic: Zanesljivost
Zanesljivost
Robustna črpalka motorne gredi s preverjeno kakovostjo Kärcher. Preizkušena varnostna tehnika, kot je temperaturni in varnostni ventil ter vodni filter.
Visokotlačni čistilnik HDS 8/18-4 Classic: Učinkovit inženiring gorilnikov
Učinkovit inženiring gorilnikov
Visoka stopnja učinkovitosti z nizkimi emisijami in dolgo življenjsko dobo. Dolgotrajna uporaba zaradi 30-litrskega rezervoarja za gorivo. V eco!efficiency stopnji naprava deluje v ekonomičnem temperaturnem območju (60 °C) - in to pri polnem pretoku vode.
Visoka mobilnost
  • Velika kolesa, odporna na predrtje, za varno manevriranje na neravnih površinah.
  • S kavljem žerjava za enostaven transport.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Količina pretoka (l/h) 300 - 800
Delovni tlak (bar/Mpa) 30 - 180 / 3 - 18
Maks. tlak (bar) 235
Temperatura (za dovod 12 °C) (°C) max. 80
Priključna moč (Kw) 5,5
Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h) 5,2
poraba kurilnega olja pri nastavitvi eco!efficiency (kg/h) 4,2
Priključni kabel (m) 5
Rezervoar za gorivo (l) 30
Teža (z dodatki) (Kg) 123,719
Teža vključno z embalažo (Kg) 133,7
Mere (D × Š × V) (mm) 1075 x 722 x 915

Obseg dobave

  • Razpršilna pištola: Standardna vroča voda
  • Razpršilna cev: 840 mm
  • Power šoba

Oprema

  • Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
  • Izklop tlaka
Visokotlačni čistilnik HDS 8/18-4 Classic
Visokotlačni čistilnik HDS 8/18-4 Classic
Visokotlačni čistilnik HDS 8/18-4 Classic
Visokotlačni čistilnik HDS 8/18-4 Classic
Visokotlačni čistilnik HDS 8/18-4 Classic
Visokotlačni čistilnik HDS 8/18-4 Classic
Visokotlačni čistilnik HDS 8/18-4 Classic
Visokotlačni čistilnik HDS 8/18-4 Classic
Področja uporabe
  • Čiščenje vozil
  • Čiščenje naprav in strojev
  • Čiščenje delavnice
  • Čiščenje zunanjih površin
  • Čiščenje bencinskih črpalk
  • Čiščenje fasad
  • Čiščenje bazenov
  • Čiščenje športnih površin
  • Čiščenje med proizvodnimi procesi
  • Čiščenje proizvodnih naprav
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.