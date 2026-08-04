Velika robustnost in odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo: toplovodni visokotlačni čistilnik HDS 8/18-4 C Classic v kompaktnem razredu z zmogljivim 4-polnim motorjem. Črpalka ročične gredi ustvari visok tlak in omogoča učinkovito in hitro izvedbo številnih čistilnih nalog s preizkušeno visokotlačno pištolo Classic. Tlak in pretok vode je mogoče prilagoditi glede na zahteve. Integrirani vodni filter zadržuje delce umazanije stran od črpalke in podaljšuje čas nedelovanja. Tehnologija vroče vode celo učinkovito razgradi maziva in zmanjša uporabo čistilnih sredstev. Zelo zanesljiv in vzdrževalni HDS 8/18-4 C Classic je zasnovan za vsakodnevno uporabo v težkih pogojih, bodisi na gradbiščih ali v kmetijstvu, avtomobilski ali transportni industriji. Robusten okvir iz jeklenih cevi zagotavlja zaščito pred udarci, medtem ko kolesa, odporna na predrtje, zagotavljajo visoko okretnost. Zahvaljujoč pritrdilni točki je stroj mogoče naložiti tudi z žerjavom. 30-litrski rezervoar za gorivo omogoča zelo dolgo delovanje. Obstaja predal za shranjevanje dodatkov.