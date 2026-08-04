Visokotlačni čistilnik HDS 8/18-4 CXA
Zmogljiv 3-fazni visokotlačni čistilnik HDS 8/18-4 CXA z vročo vodo v kompaktnem razredu z načinom eco!efficiency, parno stopnjo in samodejnim kolutom s 15 m visokotlačne cevi Ultra Guard.
Najmočnejši 3-fazni visokotlačni čistilnik z vročo vodo v kompaktnem razredu, vključno s samodejnim navijanjem cevi: HDS 8/18-4 CXA z eco!efficiency in parno stopnjo. Njegov močan 4-polni motor je vodno hlajen, robustna aksialna črpalka s tremi keramičnimi bati pa ustvarja visok tlak. Avtomatski kolut za navijanje in odvijanje 15 metrov dolge visokotlačne cevi Ultra Guard s prevleko Teflon®, tudi pod pritiskom, zagotavlja prilagodljivost in kratke čase nastavitve. Visokotlačna pištola EASY!Force Advanced s servo krmiljenjem za nastavitev tlaka in pretoka vode, patentirano tehnologijo šob in EASY!Lock hitrimi zaponkami poskrbi za ergonomsko delo. Sistem mehkega blaženja (SDS) zmanjšuje tresljaje. Tehnologija vroče vode učinkovito razgradi celo maziva in zmanjša porabo detergentov, ki se natančno dozirajo iz 15,5-litrskega rezervoarja. Vzdrževanju prijazen HDS 8/18-4 CXA je zasnovan za vsakodnevno uporabo v težkih pogojih. Možnost odstranjevanja vodnega kamna, vodni filter in varnostni ventil ščitijo tehnologijo. Robustno podvozje ščiti pred udarci, medtem ko velika kolesa in krmilni valj/kolesce nudijo visoko okretnost.
Značilnosti in prednosti
Avtomatski kolut za cev
- Na praske odporna in gladka cev Ultra Guard HD s prevleko Teflon®.
- Avtomatsko navijanje cevi za varno delo in priročno shranjevanje 15 m visokotlačne cevi Ultra Guard s prevleko Teflon®
Zelo gospodarno
- eco!efficiency način - ekonomičen in okolju prijazen - tudi med daljšimi intervali uporabe.
- Zmanjšuje porabo goriva in emisij CO2 za kar 20%.
Širok nabor dodatkov z EASY!Lock
- EASY!Force Advanced za neutrujajoče delo brez zadrževalne sile.
- Tlak in količino vode je mogoče nastaviti na krmilniku Servo Control, nameščenem med cevjo in sprožilno pištolo.
- Vrtljiva 1050 mm sulica iz nerjavečega jekla.
Obratovalna varnost
- Enostavno dostopen vodni filter ščiti črpalko pred delci umazanije v vodi.
- Varnostni ventili, zaščita pred pomanjkanjem vode in gorivom zagotavljajo razpoložljivost stroja.
Zanesljivost
- Sistem mehčanja vode, ki varuje grelec pred okvarami, nastalih zaradi nabiranja vodnega kamna.
- Sistem mehkega blaženja (SDS) kompenzira vibriranje in konice tlaka v visokotlačnem sistemu.
Več prostorov za shranjevanje dodatkov, vgrajenih v stroj
- Kljukice za shranjevanje električnih kablov in visokotlačnih cevi.
- Integrirano shranjevanje šob.
- Vgrajeno držalo za palico med transportom.
Doziranje čistila
- Natančno doziranje čistila s funkcijo spiranja.
- Velika odprtina za polnjenje z nastavkom.
Koncept mobilnosti
- Jogger princip z velikimi, gumijastimi kolesi in vodilnim valjem.
- Integriran pripomoček za nagibanje in enostavno premagovanje ovir, kot so stopnice in robniki.
- Ročaji za potiskanje za enostaven transport in manevriranje.
Enostavni upravljalni elementi
- Intuitivno upravljanje zahvaljujoč velikemu izbirnemu stikalu z enim gumbom.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|300 - 800
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. tlak (bar)
|220
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Priključna moč (Kw)
|6
|Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h)
|5,2
|poraba kurilnega olja pri nastavitvi eco!efficiency (kg/h)
|4,2
|Priključni kabel (m)
|5
|Rezervoar za gorivo (l)
|15
|Teža (z dodatki) (Kg)
|122,3
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|134,311
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1260 x 650 x 920
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Power šoba
- Servo krmiljenje
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 15 m
- Specifikacija visokotlačne cevi: DN 6, 250 bar
- Sistem mehkega blaženja (SDS)
- Vgrajen samodejni navijalni kolut za cev
- Izklop tlaka
- Vgrajen rezervoar za gorivo in čistilo
Video posnetki
Področja uporabe
- Čiščenje vozil
- Čiščenje naprav in strojev
- Čiščenje delavnice
- Čiščenje zunanjih površin
- Čiščenje bencinskih črpalk
- Čiščenje fasad
- Čiščenje bazenov
- Čiščenje športnih površin
- Čiščenje med proizvodnimi procesi
- Čiščenje proizvodnih naprav
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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