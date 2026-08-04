Najmočnejši 3-fazni visokotlačni čistilnik z vročo vodo v kompaktnem razredu, vključno s samodejnim navijanjem cevi: HDS 8/18-4 CXA z eco!efficiency in parno stopnjo. Njegov močan 4-polni motor je vodno hlajen, robustna aksialna črpalka s tremi keramičnimi bati pa ustvarja visok tlak. Avtomatski kolut za navijanje in odvijanje 15 metrov dolge visokotlačne cevi Ultra Guard s prevleko Teflon®, tudi pod pritiskom, zagotavlja prilagodljivost in kratke čase nastavitve. Visokotlačna pištola EASY!Force Advanced s servo krmiljenjem za nastavitev tlaka in pretoka vode, patentirano tehnologijo šob in EASY!Lock hitrimi zaponkami poskrbi za ergonomsko delo. Sistem mehkega blaženja (SDS) zmanjšuje tresljaje. Tehnologija vroče vode učinkovito razgradi celo maziva in zmanjša porabo detergentov, ki se natančno dozirajo iz 15,5-litrskega rezervoarja. Vzdrževanju prijazen HDS 8/18-4 CXA je zasnovan za vsakodnevno uporabo v težkih pogojih. Možnost odstranjevanja vodnega kamna, vodni filter in varnostni ventil ščitijo tehnologijo. Robustno podvozje ščiti pred udarci, medtem ko velika kolesa in krmilni valj/kolesce nudijo visoko okretnost.