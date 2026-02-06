Zmogljiv, ogrevan visokotlačni čistilnik HDS 1000 Be za stalno uporabo v težkih pogojih povsod tam, kjer priklop na električno omrežje ni izvedljiv. Robustni Honda bencinski motor z elektro-zagonom in načinom za samodejno zmanjšanje števila obratov pri prekinitvi dela zagotavlja maksimalno avtonomnost, stabilno ogrodje, ki ščiti komponente, pa je zasnovano tako, da omogoča nakladanje z žerjavom ali viličarjem. Vsi sestavni deli so v celoti iz zelo kakovostnih materialov. Visokotlačna črpalka, ki ima npr. medeninasto glavo cilindra, ventile iz legiranega jekla ter bate iz legiranega jekla, ki je prevlečeno s kromom in nikljem. Novi revolucionarni napredki, kot npr. EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala, so vključeni v standardno opremo. Medtem ko EASY!Force visokotlačna pištola uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo, sta montaža in demontaža EASY!Lock hitrih zapiral 5-krat hitrejši v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji, robustnost in dolgotrajnost pa ohranjena. Servo Control funkcija, ki nudi stalno uravnavanje tlaka in količine vode neposredno na visokotlačni pištoli zagotavlja optimalno prilagajanje različnim opravilom čiščenja.