Visokotlačni čistilnik HDS 1000 Be
Neodvisen od zunanje oskrbe z električno energijo: ogrevan visokotlačni čistilnik HDS 1000 Be s Hondinim bencinskim motorjem in električnim zaganjalnikom. Zasnovan za težko in stalno uporabo, primeren pa tudi za natovarjanje dvigala.
Zmogljiv, ogrevan visokotlačni čistilnik HDS 1000 Be za stalno uporabo v težkih pogojih povsod tam, kjer priklop na električno omrežje ni izvedljiv. Robustni Honda bencinski motor z elektro-zagonom in načinom za samodejno zmanjšanje števila obratov pri prekinitvi dela zagotavlja maksimalno avtonomnost, stabilno ogrodje, ki ščiti komponente, pa je zasnovano tako, da omogoča nakladanje z žerjavom ali viličarjem. Vsi sestavni deli so v celoti iz zelo kakovostnih materialov. Visokotlačna črpalka, ki ima npr. medeninasto glavo cilindra, ventile iz legiranega jekla ter bate iz legiranega jekla, ki je prevlečeno s kromom in nikljem. Novi revolucionarni napredki, kot npr. EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala, so vključeni v standardno opremo. Medtem ko EASY!Force visokotlačna pištola uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo, sta montaža in demontaža EASY!Lock hitrih zapiral 5-krat hitrejši v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji, robustnost in dolgotrajnost pa ohranjena. Servo Control funkcija, ki nudi stalno uravnavanje tlaka in količine vode neposredno na visokotlačni pištoli zagotavlja optimalno prilagajanje različnim opravilom čiščenja.
Značilnosti in prednosti
Odlično udobje upravljanjaSamodejen odklop gorilca v primeru pomanjkanja vode ali pregretja. Ergonomska ročna razpršilna pištola zmanjšuje zadržno in sprožilno moč.
Maksimalna zmogljivostVisoko zmogljivostni gorilnik s stoječo grelno spiralo in trajnim vžigom. Za odstranjevanje najbolj trdovratne umazanije. Fleksibilno delo
Zmogljiv bencinski motorUstreza zahtevam emisijskega standarda EU STAGE V. Elektro zagon za enostaven vklop brez napora.
Uporabniku prijazno upravljanje
- Število obratov se v Stand-by delovanju samodejno regulira. To ščiti motor in istočasno prihrani energijo.
- Stabilen jekleni cevni okvir omogoča nakladanje z dvigalom.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|450 - 900
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|40 - 210 / 4 - 21
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h)
|5,6
|Rezervoar za gorivo (l)
|34
|Gorivo
|Bencin / Dizel
|Vrsta pogona
|Bencin
|Proizvodnja motorjev
|Honda
|Tip motorja
|GX 390
|Število hkratnih uporabnikov
|1
|Mobilnost
|Stacionarno
|Teža (z dodatki) (Kg)
|175,7
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|181,541
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1100 x 750 x 785
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Power šoba
- Servo krmiljenje
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 15 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Specifikacija visokotlačne cevi: ID 8, 315 barov
- Zaščitno ogrodje
- Elektro zagon
- Stabilna cevna konstrukcija za nakladanje z žerjavom
