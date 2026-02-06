S svojo bogato opremo, močnim Yanmar Diesel motorjem in stabilnim cevnim ogrodjem, vas bo naš ogrevani visokotlačni čistilnik HDS 1000 De prepričal celo tam, kjer se druge naprave morajo preprosto vdati. Komponente visoke kakovosti – kot je visokotlačna črpalka opremljena z medeninasto glavo cilindra, ventilom iz legiranega jekla, bati iz legiranega jekla s prevleko iz kroma in niklja - zagotavljajo dolgo življenjsko dobo tudi v najtežjih delovnih pogojih. Naša nova EASY!Force visokotlačni pištola, ki uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo zagotavlja delo brez napora, medtem ko sta montaža in demontaža z našim patentiranim EASY!Lock načinom za hitro zapiranje 5-krat hitrejši v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji, glede na rezultate pa je naprava prav tako dolgotrajna in robustna. Obsežna varnostna oprema z rezervoarjem/posodo s plovcem in vgrajeno zaščito pred nabiranjem vodnega kamna (DGT), kar omogoča ločitev z mreže pitne vode, drugačni varnostni ventili, zaščita v primeru pomanjkanja olja, vode in goriva, zagotavljajo, da je naprava v vsakem trenutku na voljo. Robustno ogrodje ščiti dele in lajša prenos/transport.