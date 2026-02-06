Visokotlačni čistilnik HDS 1000 De
Ultimativna EASY!Force visokotlačna pištola je vključena v standardno opremo ogrevanega visokotlačnega čistilnika HDS 1000 De. Čvrsto ogrodje je namenjeno nakladanju z žerjavom ali viličarjem.
S svojo bogato opremo, močnim Yanmar Diesel motorjem in stabilnim cevnim ogrodjem, vas bo naš ogrevani visokotlačni čistilnik HDS 1000 De prepričal celo tam, kjer se druge naprave morajo preprosto vdati. Komponente visoke kakovosti – kot je visokotlačna črpalka opremljena z medeninasto glavo cilindra, ventilom iz legiranega jekla, bati iz legiranega jekla s prevleko iz kroma in niklja - zagotavljajo dolgo življenjsko dobo tudi v najtežjih delovnih pogojih. Naša nova EASY!Force visokotlačni pištola, ki uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo zagotavlja delo brez napora, medtem ko sta montaža in demontaža z našim patentiranim EASY!Lock načinom za hitro zapiranje 5-krat hitrejši v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji, glede na rezultate pa je naprava prav tako dolgotrajna in robustna. Obsežna varnostna oprema z rezervoarjem/posodo s plovcem in vgrajeno zaščito pred nabiranjem vodnega kamna (DGT), kar omogoča ločitev z mreže pitne vode, drugačni varnostni ventili, zaščita v primeru pomanjkanja olja, vode in goriva, zagotavljajo, da je naprava v vsakem trenutku na voljo. Robustno ogrodje ščiti dele in lajša prenos/transport.
Značilnosti in prednosti
Odlično udobje upravljanjaSamodejen odklop gorilca v primeru pomanjkanja vode ali pregretja. Ergonomska ročna razpršilna pištola zmanjšuje zadržno in sprožilno moč.
Maksimalna zmogljivostVisoko zmogljivostni gorilnik s stoječo grelno spiralo in trajnim vžigom. Za odstranjevanje najbolj trdovratne umazanije. Fleksibilno delo
Ekonomičen, dizelski motor z notranjim zgorevanjemUstreza zahtevam emisijskega standarda EU STAGE V. Elektro zagon za enostaven vklop brez napora.
Uporabniku prijazno upravljanje
- Število obratov se v Stand-by delovanju samodejno regulira. To ščiti motor in istočasno prihrani energijo.
- Stabilen jekleni cevni okvir omogoča nakladanje z dvigalom.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|450 - 900
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h)
|5,6
|Velikost šobe
|048
|Rezervoar za gorivo (l)
|34
|Gorivo
|Kurilno olje / Dizel
|Vrsta pogona
|Dizel
|Proizvodnja motorjev
|Yanmar
|Tip motorja
|L 100 V
|Število hkratnih uporabnikov
|1
|Mobilnost
|Stacionarno
|Teža (z dodatki) (Kg)
|188,3
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|194,1
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1100 x 750 x 785
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Power šoba
- Servo krmiljenje
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 15 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Specifikacija visokotlačne cevi: ID 8, 315 barov
- Zaščitno ogrodje
- Elektro zagon
- Stabilna cevna konstrukcija za nakladanje z žerjavom
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.