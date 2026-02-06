Visokotlačni čistilnik na vročo vodo HDS 1000 De Steamer je opremljen z zmogljivim dizelskim motorjem blagovne znamke Yanmar in zaščiten s trdnim cevnim ogrodjem, zato s svojo parno stopnjo prepriča tudi pri zahtevni uporabi na mestih, kjer zunanje električno napajanje ni na voljo. Vrhunsko prilagodljivost pa ponuja tudi preprost preklop z visokotlačnega čiščenja na čiščenje s paro. Visoka moč gorilnika in integrirano električno ohišje s temperaturnim senzorjem za stalno visoke temperature do 98 °C ne omogočata samo odstranjevanja plevela, ampak na površinah tudi uničujeta viruse in bakterije ter klice. Kakovostne komponente, kot so visokotlačna črpalka z medeninasto glavo valja, ventili iz nerjavnega jekla ali bat iz nerjavnega jekla, prevlečen s krom-nikljem, zagotavljajo izjemno dolgo življenjsko dobo tudi pri dolgotrajni zahtevni uporabi. K obsežni varnostni opremi, ki varuje uporabnike in napravo, med drugim spada tudi posoda s plovcem z integrirano zaščito pred nastajanjem vodnega kamna (DGT). Serijsko vsebuje tudi premišljen pribor za odstranjevanje plevela z vročo vodo in dovajanje pare, namenjene uničevanju povzročiteljev bolezni.