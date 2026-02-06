Visokotlačni čistilnik HDS 1000 De Weed
Novi visokotlačni čistilnik na vročo vodo HDS 1000 De Weed z integrirano parno stopnjo za stalno visoke temperature čiščenja do 98 °C. Popoln za odstranjevanje virusov s površin.
Visokotlačni čistilnik na vročo vodo HDS 1000 De Steamer je opremljen z zmogljivim dizelskim motorjem blagovne znamke Yanmar in zaščiten s trdnim cevnim ogrodjem, zato s svojo parno stopnjo prepriča tudi pri zahtevni uporabi na mestih, kjer zunanje električno napajanje ni na voljo. Vrhunsko prilagodljivost pa ponuja tudi preprost preklop z visokotlačnega čiščenja na čiščenje s paro. Visoka moč gorilnika in integrirano električno ohišje s temperaturnim senzorjem za stalno visoke temperature do 98 °C ne omogočata samo odstranjevanja plevela, ampak na površinah tudi uničujeta viruse in bakterije ter klice. Kakovostne komponente, kot so visokotlačna črpalka z medeninasto glavo valja, ventili iz nerjavnega jekla ali bat iz nerjavnega jekla, prevlečen s krom-nikljem, zagotavljajo izjemno dolgo življenjsko dobo tudi pri dolgotrajni zahtevni uporabi. K obsežni varnostni opremi, ki varuje uporabnike in napravo, med drugim spada tudi posoda s plovcem z integrirano zaščito pred nastajanjem vodnega kamna (DGT). Serijsko vsebuje tudi premišljen pribor za odstranjevanje plevela z vročo vodo in dovajanje pare, namenjene uničevanju povzročiteljev bolezni.
Značilnosti in prednosti
Zvečana moč čiščenja z vročo vodo
- Brezstopenjsko uravnavanje neposredno na napravi: od curka pare do curka vroče vode.
- Količino pare je mogoče glede na potrebe nastaviti tako, da je primerna za vsakršno nalogo čiščenja.
Maksimalna zmogljivost
- Visoko zmogljivostni gorilnik s stoječo grelno spiralo in trajnim vžigom.
- Samodejen odklop gorilca v primeru pomanjkanja vode ali pregretja.
Ekonomičen, dizelski motor z notranjim zgorevanjem
- Ustreza zahtevam emisijskega standarda EU STAGE V.
- Elektro zagon za enostaven vklop brez napora.
Uporabniku prijazno upravljanje
- Število obratov se v Stand-by delovanju samodejno regulira. To ščiti motor in istočasno prihrani energijo.
- Stabilen jekleni cevni okvir omogoča nakladanje z dvigalom.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|450 - 900
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|max. 98
|Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h)
|5,6
|Velikost šobe
|048
|Rezervoar za gorivo (l)
|34
|Vrsta pogona
|Dizel
|Proizvodnja motorjev
|Yanmar
|Tip motorja
|L 100 V
|Število hkratnih uporabnikov
|1
|Mobilnost
|voziček
|Teža (z dodatki) (Kg)
|199,159
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|205
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Power šoba
- Servo krmiljenje
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 15 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Specifikacija visokotlačne cevi: ID 8, 315 barov
- Zaščitno ogrodje
- Elektro zagon
- Stabilna cevna konstrukcija za nakladanje z žerjavom
Področja uporabe
- Učinkovito, brez kemikalij in udobno odstranjevanje plevela v okolju.
