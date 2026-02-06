Visokotlačni čistilnik HDS 1000 De Weed

Novi visokotlačni čistilnik na vročo vodo HDS 1000 De Weed z integrirano parno stopnjo za stalno visoke temperature čiščenja do 98 °C. Popoln za odstranjevanje virusov s površin.

Visokotlačni čistilnik na vročo vodo HDS 1000 De Steamer je opremljen z zmogljivim dizelskim motorjem blagovne znamke Yanmar in zaščiten s trdnim cevnim ogrodjem, zato s svojo parno stopnjo prepriča tudi pri zahtevni uporabi na mestih, kjer zunanje električno napajanje ni na voljo. Vrhunsko prilagodljivost pa ponuja tudi preprost preklop z visokotlačnega čiščenja na čiščenje s paro. Visoka moč gorilnika in integrirano električno ohišje s temperaturnim senzorjem za stalno visoke temperature do 98 °C ne omogočata samo odstranjevanja plevela, ampak na površinah tudi uničujeta viruse in bakterije ter klice. Kakovostne komponente, kot so visokotlačna črpalka z medeninasto glavo valja, ventili iz nerjavnega jekla ali bat iz nerjavnega jekla, prevlečen s krom-nikljem, zagotavljajo izjemno dolgo življenjsko dobo tudi pri dolgotrajni zahtevni uporabi. K obsežni varnostni opremi, ki varuje uporabnike in napravo, med drugim spada tudi posoda s plovcem z integrirano zaščito pred nastajanjem vodnega kamna (DGT). Serijsko vsebuje tudi premišljen pribor za odstranjevanje plevela z vročo vodo in dovajanje pare, namenjene uničevanju povzročiteljev bolezni.

Značilnosti in prednosti
Zvečana moč čiščenja z vročo vodo
  • Brezstopenjsko uravnavanje neposredno na napravi: od curka pare do curka vroče vode.
  • Količino pare je mogoče glede na potrebe nastaviti tako, da je primerna za vsakršno nalogo čiščenja.
Maksimalna zmogljivost
  • Visoko zmogljivostni gorilnik s stoječo grelno spiralo in trajnim vžigom.
  • Samodejen odklop gorilca v primeru pomanjkanja vode ali pregretja.
Ekonomičen, dizelski motor z notranjim zgorevanjem
  • Ustreza zahtevam emisijskega standarda EU STAGE V.
  • Elektro zagon za enostaven vklop brez napora.
Uporabniku prijazno upravljanje
  • Število obratov se v Stand-by delovanju samodejno regulira. To ščiti motor in istočasno prihrani energijo.
  • Stabilen jekleni cevni okvir omogoča nakladanje z dvigalom.
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina pretoka (l/h) 450 - 900
Delovni tlak (bar/Mpa) 40 - 200 / 4 - 20
Temperatura (za dovod 12 °C) (°C) max. 98
Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h) 5,6
Velikost šobe 048
Rezervoar za gorivo (l) 34
Vrsta pogona Dizel
Proizvodnja motorjev Yanmar
Tip motorja L 100 V
Število hkratnih uporabnikov 1
Mobilnost voziček
Teža (z dodatki) (Kg) 199,159
Teža vključno z embalažo (Kg) 205

Obseg dobave

  • Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
  • Power šoba
  • Servo krmiljenje

Oprema

  • Dolžina visokotlačne cevi: 15 m
  • Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
  • Specifikacija visokotlačne cevi: ID 8, 315 barov
  • Zaščitno ogrodje
  • Elektro zagon
  • Stabilna cevna konstrukcija za nakladanje z žerjavom
Visokotlačni čistilnik HDS 1000 De Weed
Področja uporabe
  • Učinkovito, brez kemikalij in udobno odstranjevanje plevela v okolju.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
