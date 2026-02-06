Visokotlačni čistilnik HDS 8/20 De
Novi visokotlačni čistilnik z vročo vodo HDS 8/20 De s svojim zmogljivim dizelskim motorjem in Kärcherjevo robustno črpalko z ročično gredjo prepričuje tudi tam, kjer ni električnih vtičnic.
Zmogljiv dizelski motor z elektronskim zagonom, robustna in vzdržljiva črpalka z ročično gredjo in ne nazadnje tudi visokoučinkovita tehnologija gorilnikov pri našem visokotlačnem čistilniku z vročo vodo HDS 8/20 D poskrbijo za odlične rezultate čiščenja tudi v težavnih razmerah, npr. na območjih brez dostopa do električne energije. Naprava, ki je idealna za uporabo v gradbeništvu, v komunalnih službah in pri vzdrževanju objektov, prepriča z urno porabo vode 800 litrov in delovnim tlakom 200 barov pri odstranjevanju trdovratne umazanije. Vgrajeni 30-litrski rezervoar za gorivo omogoča dolgotrajno uporabo. Preizkušena varnostna tehnika, ki vključuje temperaturni in varnostni ventil, vodni filter, nadzor temperature izpušnih plinov in sistem mehkega blaženja (SDS), zanesljivo varuje vse pomembne komponente, medtem ko jeklen cevni okvir varuje napravo pred poškodbami zaradi zunanjih vplivov. Serijska oprema vključuje tudi kolesa z neprebojnimi gumami, vrtljivo kolo s parkirno zavoro, ergonomske ročaje za potiskanje in do uporabnika prijazno izbirno stikalo z enim gumbom. Ves pribor, kot sta visokotlačna cev in pršilnik, lahko brez truda pospravite kar na ustrezna mesta za shranjevanje na napravi.
Značilnosti in prednosti
Ekonomičen, dizelski motor z notranjim zgorevanjemOmogoča neodvisnost od zunanjih virov električne energije. Ustreza zahtevam emisijskega standarda EU STAGE V. Z udobnim elektronskim zagonom.
Visoka mobilnostVelika kolesa z neprebojnimi gumami in vrtljivo kolo s parkirno zavoro. Ročaji za potiskanje za enostaven transport in manevriranje. Stabilen jekleni cevni okvir omogoča nakladanje z dvigalom.
Robustna oblika za najzahtevnejše nalogeStabilen jekleni cevni okvir varuje napravo pred zunanjimi vplivi. Preizkušena varnostna tehnika, kot je temperaturni in varnostni ventil ter vodni filter. Primerno za nakladanje z žerjavom v najemniškem in gradbenem sektorju.
Koncept dodatne opreme
- Možnosti shranjevanja vseh dodatnih delov neposredno na stroju.
- Visokotlačna pištola EASY!Force za neutrudljivo delo.
- Ergonomski ročaj ter shranjevanje cevi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|800
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|200 / 20
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|max. 80
|Dovodna temperatura (°C)
|30
|Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h)
|5,9
|Rezervoar za gorivo (l)
|30
|Gorivo
|Dizel / Kurilno olje
|Vrsta pogona
|Dizel
|Število hkratnih uporabnikov
|1
|Mobilnost
|voziček
|Teža (z dodatki) (Kg)
|243
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|248
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1130 x 910 x 895
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Power šoba
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Dolga življenjska doba
- Specifikacija visokotlačne cevi: ID 8, 315 barov
- Zaščitno ogrodje
- Elektro zagon
- Stabilna cevna konstrukcija za nakladanje z žerjavom
Video posnetki
Področja uporabe
- Idealno za čiščenje strojev ali vozil v gradbeništvu in prevozništvu
- Za profesionalne čistilce in komunalna podjetja za odstranjevanje trdovratne umazanije
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.