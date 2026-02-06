Zmogljiv dizelski motor z elektronskim zagonom, robustna in vzdržljiva črpalka z ročično gredjo in ne nazadnje tudi visokoučinkovita tehnologija gorilnikov pri našem visokotlačnem čistilniku z vročo vodo HDS 8/20 D poskrbijo za odlične rezultate čiščenja tudi v težavnih razmerah, npr. na območjih brez dostopa do električne energije. Naprava, ki je idealna za uporabo v gradbeništvu, v komunalnih službah in pri vzdrževanju objektov, prepriča z urno porabo vode 800 litrov in delovnim tlakom 200 barov pri odstranjevanju trdovratne umazanije. Vgrajeni 30-litrski rezervoar za gorivo omogoča dolgotrajno uporabo. Preizkušena varnostna tehnika, ki vključuje temperaturni in varnostni ventil, vodni filter, nadzor temperature izpušnih plinov in sistem mehkega blaženja (SDS), zanesljivo varuje vse pomembne komponente, medtem ko jeklen cevni okvir varuje napravo pred poškodbami zaradi zunanjih vplivov. Serijska oprema vključuje tudi kolesa z neprebojnimi gumami, vrtljivo kolo s parkirno zavoro, ergonomske ročaje za potiskanje in do uporabnika prijazno izbirno stikalo z enim gumbom. Ves pribor, kot sta visokotlačna cev in pršilnik, lahko brez truda pospravite kar na ustrezna mesta za shranjevanje na napravi.