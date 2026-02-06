Naš visokotlačni čistilnik z vročo vodo HDS 8/20 G z urno porabo vode 800 litrov in delovnim tlakom 200 barov, prepriča tudi pri najzahtevnejšem čiščenju v gradbeništvu, komunali ali pri vzdrževanju objektov. Ta čistilnik, gnan z močnim bencinskim motorjem, ki odpravlja potrebo po električnih vtičnicah, odstrani tudi trdovratno umazanijo, npr. grafite ali maziva. Za to poskrbita visokoučinkovita in vzdržljiva tehnologija gorilnikov ter robustna črpalka z ročično gredjo. Vgrajeni 30-litrski rezervoar za gorivo pri tem omogoča dolgotrajno uporabo. Za zaščito vseh pomembnih komponent je HDS 8/20 G opremljen z različno varnostno tehniko, med drugim s temperaturnim in varnostnim ventilom, velikim vodnim filtrom, nadzorom temperature izpušnih plinov in sistemom mehkega blaženja (SDS). Visoko stopnjo ergonomije, mobilnosti, robustnosti in prijaznosti do uporabnika med drugim prinašajo kolesa z neprebojnimi gumami, vrtljivo kolo s parkirno zavoro, ročaji za potiskanje, izbirno stikalo z enim gumbom in stabilen jeklen cevni okvir. Vso dodatno opremo, kot sta visokotlačna cev in pršilnik, lahko preprosto pospravite kar na ustrezna mesta za shranjevanje na napravi.