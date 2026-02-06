Visokotlačni čistilnik HDS 8/20 G
Visokotlačni čistilnik z vročo vodo HDS 8/20 G z bencinskim motorjem, robustno črpalko z ročično gredjo in učinkovito tehnologijo gorilnikov za zahtevno čiščenje – neodvisno od oskrbe z električnim tokom.
Naš visokotlačni čistilnik z vročo vodo HDS 8/20 G z urno porabo vode 800 litrov in delovnim tlakom 200 barov, prepriča tudi pri najzahtevnejšem čiščenju v gradbeništvu, komunali ali pri vzdrževanju objektov. Ta čistilnik, gnan z močnim bencinskim motorjem, ki odpravlja potrebo po električnih vtičnicah, odstrani tudi trdovratno umazanijo, npr. grafite ali maziva. Za to poskrbita visokoučinkovita in vzdržljiva tehnologija gorilnikov ter robustna črpalka z ročično gredjo. Vgrajeni 30-litrski rezervoar za gorivo pri tem omogoča dolgotrajno uporabo. Za zaščito vseh pomembnih komponent je HDS 8/20 G opremljen z različno varnostno tehniko, med drugim s temperaturnim in varnostnim ventilom, velikim vodnim filtrom, nadzorom temperature izpušnih plinov in sistemom mehkega blaženja (SDS). Visoko stopnjo ergonomije, mobilnosti, robustnosti in prijaznosti do uporabnika med drugim prinašajo kolesa z neprebojnimi gumami, vrtljivo kolo s parkirno zavoro, ročaji za potiskanje, izbirno stikalo z enim gumbom in stabilen jeklen cevni okvir. Vso dodatno opremo, kot sta visokotlačna cev in pršilnik, lahko preprosto pospravite kar na ustrezna mesta za shranjevanje na napravi.
Značilnosti in prednosti
Zmogljiv bencinski motorOmogoča neodvisnost od zunanjih virov električne energije. Ustreza zahtevam emisijskega standarda EU STAGE V. Priročen ročni zagon na poteg.
Visoka mobilnostVelika kolesa z neprebojnimi gumami in vrtljivo kolo s parkirno zavoro. Ročaji za potiskanje za enostaven transport in manevriranje. Stabilen jekleni cevni okvir omogoča nakladanje z dvigalom.
Robustna oblika za najzahtevnejše nalogeStabilen jekleni cevni okvir varuje napravo pred zunanjimi vplivi. Preizkušena varnostna tehnika, kot je temperaturni in varnostni ventil ter vodni filter. Primerno za nakladanje z žerjavom v najemniškem in gradbenem sektorju.
Koncept dodatne opreme
- Možnosti shranjevanja vseh dodatnih delov neposredno na stroju.
- Visokotlačna pištola EASY!Force za neutrudljivo delo.
- Ergonomski ročaj ter shranjevanje cevi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|800
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|200 / 20
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|max. 80
|Dovodna temperatura (°C)
|30
|Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h)
|5,9
|Rezervoar za gorivo (l)
|30
|Gorivo
|Dizel / Kurilno olje
|Vrsta pogona
|Bencin
|Število hkratnih uporabnikov
|1
|Mobilnost
|voziček
|Teža (z dodatki) (Kg)
|175
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|180
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1130 x 910 x 895
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Power šoba
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Dolga življenjska doba
- Specifikacija visokotlačne cevi: ID 8, 315 barov
- Zaščitno ogrodje
- Stabilna cevna konstrukcija za nakladanje z žerjavom
Video posnetki
Področja uporabe
- Idealno za čiščenje strojev ali vozil v gradbeništvu in prevozništvu
- Za profesionalne čistilce in komunalna podjetja za odstranjevanje trdovratne umazanije
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.