HDS 5/11 U: začetni model v razredu visokotlačnih čistilnikov s toplo vodo navdušuje s svojo prefinjeno in inovativno pokončno zasnovo, zaradi česar ima naprava manjšo težo in zelo kompaktno obliko. Čistilnik je enostaven za transport, zahvaljujoč velikim kolesom in nastavljivemu ročaju je zelo mobilen na neravnih površinah. Visoko zmogljivost čiščenja zagotavlja patentirana tehnologija šob, turbo ventilator in povečana stopnja učinkovitosti črpalke. Udobno delo omogočajo EASY!Force visokotlačna pištola, ki uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo in EASY!Lock hitra zapirala, s katerim sta montaža in demontaža 5-krat hitrejši v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji. Enostavna uporaba in odlagalni prostor za cevi in razpršilce dopolnjujeta široko ponudbo opreme, ki jo ima naprava.