Visokotlačni čistilnik HDS 5/11 U
Visokotlačni čistilnik z vročo vodo HDS 5/11 U je cenovno ugoden začetni model z inovativno pokončno zasnovo za izjemno mobilnost in ergonomijo.
HDS 5/11 U: začetni model v razredu visokotlačnih čistilnikov s toplo vodo navdušuje s svojo prefinjeno in inovativno pokončno zasnovo, zaradi česar ima naprava manjšo težo in zelo kompaktno obliko. Čistilnik je enostaven za transport, zahvaljujoč velikim kolesom in nastavljivemu ročaju je zelo mobilen na neravnih površinah. Visoko zmogljivost čiščenja zagotavlja patentirana tehnologija šob, turbo ventilator in povečana stopnja učinkovitosti črpalke. Udobno delo omogočajo EASY!Force visokotlačna pištola, ki uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo in EASY!Lock hitra zapirala, s katerim sta montaža in demontaža 5-krat hitrejši v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji. Enostavna uporaba in odlagalni prostor za cevi in razpršilce dopolnjujeta široko ponudbo opreme, ki jo ima naprava.
Značilnosti in prednosti
Inovativna pokončna oblikaEnostaven transport preko podestov in stopnic. Velika kolesa za neutrjene površine.
Vodni filter finih delcevZanesljiva zaščita visokotlačne črpalke pred nečistočami. Demontaža z zunanje strani povsem brez napora.
Kompaktna oblikaSkladiščenje in transport, ki ne zavzame veliko prostora. Zanesljiva črpalka in rezervoar za gorivo, ki ne puščata tudi med transportom v ležečem položaju. Idealno za manjša servisna vozila.
Prihranek energije in časa: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala.
- Končno delo, ki ne utruja: visokotlačna pištola EASY!Force.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|450
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|110 / 11
|Temperatura (°C)
|max. 80
|Priključna moč (Kw)
|2,2
|Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h)
|2,4
|Rezervoar za gorivo (l)
|6,5
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|68,88
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|77,1
|Mere (D × Š × V) (mm)
|618 x 618 x 994
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Razpršilna cev: 840 mm
Oprema
- Izklop tlaka
Področja uporabe
- Čiščenje vozil
- Čiščenje naprav in strojev
- Čiščenje delavnice
- Čiščenje zunanjih površin
- Čiščenje bencinskih črpalk
- Čiščenje fasad
- Čiščenje bazenov
- Čiščenje športnih površin
- Čiščenje med proizvodnimi procesi
- Čiščenje proizvodnih naprav
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.