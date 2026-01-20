HDS 5/15 U: naprava vstopnega razreda visokotlačnih čistilnikov z vročo vodo vas bo prepričala s svojim skrbno načrtovanim in inovativnim pokončnim dizajnom. Ta vrsta horizontalne zasnove naprav vodi do majhne teže in zelo kompaktnih mer. Tako je naprava zelo enostavna za transport v osebnih kombi vozilih, hkrati pa je – zahvaljujoč velikim kolesom in nastavljivemu ročaju – zelo mobilna na neravni podlogi. Zelo visoko zmogljivost čiščenja zagotavlja sklad med patentirano tehnologijo šob, turbo ventilatorjem in povečano stopnjo učinkovitosti črpalke. Udobno delo omogočajo EASY!Force visokotlačna pištola, ki uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo in EASY!Lock hitra zapirala, s katerim sta montaža in demontaža 5-krat hitrejši v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji. Enostavna uporaba in odlagalni prostor za cevi in razpršilce dopolnjujeta široko ponudbo opreme, ki jo ima naprava.