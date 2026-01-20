Visokotlačni čistilnik HDS 5/15 UX
Visokotlačni čistilnik z vročo vodo HDS 5/15 UX z bobnom za cev in 15 m cevi. Izjemno kompakten z ergonomsko skrbno načrtovanim pokončnim dizajnom, a hkrati visoko učinkovit.
HDS 5/15 UX: naprava vstopnega razreda visokotlačnih čistilnikov z vročo vodo vas bo prepričala s svojim skrbno načrtovanim in inovativnim pokončnim dizajnom. Ta vrsta horizontalne zasnove naprav vodi do majhne teže in zelo kompaktnih mer. Tako je naprava zelo enostavna za transport v osebnih kombi vozilih, hkrati pa je – zahvaljujoč velikim kolesom in nastavljivemu ročaju – zelo mobilna na neravni podlogi. Zelo visoko zmogljivost čiščenja zagotavlja sklad med patentirano tehnologijo šob, turbo ventilatorjem in povečano stopnjo učinkovitosti črpalke. Udobno delo omogočata EASY!Force visokotlačna pištola, ki uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo in EASY!Lock za hitro zapiranje, s katerim sta montaža in demontaža 5-krat hitrejši v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji. Enostavna uporaba in odlagalni prostor za cevi, razpršilce in vgrajeni boben za cev skupaj s 15 m dolgo visokotlačno cevjo dopolnjujejo obsežno opremo naprave.
Značilnosti in prednosti
Navijalni kolut za cevUdobno in varno shranjevanje visokotlačne cevi. Zagotavlja ergonomsko delo. Skrajšan čas priprave naprave.
Inovativna pokončna oblikaEnostaven transport preko podestov in stopnic. Velika kolesa za neutrjene površine.
Vodni filter finih delcevZanesljiva zaščita visokotlačne črpalke pred nečistočami. Demontaža z zunanje strani povsem brez napora.
Kompaktna oblika
- Skladiščenje in transport, ki ne zavzame veliko prostora.
- Zanesljiva črpalka in rezervoar za gorivo, ki ne puščata tudi med transportom v ležečem položaju.
- Idealno za manjša servisna vozila.
Prihranek energije in časa: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala.
- Končno delo, ki ne utruja: visokotlačna pištola EASY!Force.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|450
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|150 / 15
|Temperatura (°C)
|max. 80
|Priključna moč (Kw)
|2,7
|Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h)
|2,4
|Rezervoar za gorivo (l)
|6,5
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|80,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|89,701
|Mere (D × Š × V) (mm)
|618 x 1163 x 994
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Dolžina visokotlačne cevi: 15 m
- Razpršilna cev: 840 mm
Oprema
- Vgrajen kolut za visokotlačno cev
- Izklop tlaka
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.