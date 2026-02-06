Umazanijo, ki vsebuje maščobe in olja bomo najbolj učinkovito odstranili s pomočjo visoke temperature. Visokotlačni čistilnik z vročo vodo HDS E 8/16-4 M zagotavlja maksimalno delovno temperaturo 85 ° C in je zato najbolj primerno opremljen za takšne naloge, pri čem Servo Control funkcija in integrirana komora za hitro segrevanje omogočata vzdrževanje konstantne temperature 45 °C. V inovativne značilnosti opreme te električno ogrevane naprave sodita tudi nova EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock za hitro zapiranje. Medtem ko EASY!Force visokotlačna pištola uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo, sta montaža in demontaža EASY!Lock sistema za hitro zapiranje 5-krat hitrejši v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji, ne da bi se pri tem robustnost in dolgotrajnost izgubili. Poleg tega vas bo HDS E 8/16-4 M prepričal s svojo odlično energetsko učinkovitostjo. To med drugim zagotavljajo nova zelo kakovostna izolacija grelnika, ki v stanju pripravljenosti zmanjša porabo energije za 40 odstotkov in patentirana eco!efficiency stopnja, ki napravo pri 60 °C samodejno preklopi na varčen način dela.