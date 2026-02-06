Visokotlačni čistilnik HDS-E 8/16-4 M 12 KW
Naš visokotlačni čistilnik z vročo vodo HDS E 8/16-4 M in novo vrsto izolacije grelnika v stanju pripravljenosti za 40 odstotkov zmanjšuje porabo energije električno ogrevane naprave (12 kW).
Umazanijo, ki vsebuje maščobe in olja bomo najbolj učinkovito odstranili s pomočjo visoke temperature. Visokotlačni čistilnik z vročo vodo HDS E 8/16-4 M zagotavlja maksimalno delovno temperaturo 85 ° C in je zato najbolj primerno opremljen za takšne naloge, pri čem Servo Control funkcija in integrirana komora za hitro segrevanje omogočata vzdrževanje konstantne temperature 45 °C. V inovativne značilnosti opreme te električno ogrevane naprave sodita tudi nova EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock za hitro zapiranje. Medtem ko EASY!Force visokotlačna pištola uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo, sta montaža in demontaža EASY!Lock sistema za hitro zapiranje 5-krat hitrejši v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji, ne da bi se pri tem robustnost in dolgotrajnost izgubili. Poleg tega vas bo HDS E 8/16-4 M prepričal s svojo odlično energetsko učinkovitostjo. To med drugim zagotavljajo nova zelo kakovostna izolacija grelnika, ki v stanju pripravljenosti zmanjša porabo energije za 40 odstotkov in patentirana eco!efficiency stopnja, ki napravo pri 60 °C samodejno preklopi na varčen način dela.
Značilnosti in prednosti
Posebej energetsko učinkovito, za visoke prihranke stroškov
- S pomočjo izolativnega materiala kar do 40 odstotkov prihranka energije v Stand-by načinu.
- Edinstven eco!efficiency način delovanja.
Izjemno visoka delovna temperatura
- Velik rezervoar za vodo (maks. 85 °C).
- DO 30°C pri neprekinjenem delovanju
Prihranek energije in časa: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala.
- Končno delo, ki ne utruja: visokotlačna pištola EASY!Force.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Servo krmiljenje
- Za občutno povišano temperaturo vode na priboru.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|300 - 760
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|min. 30 - max. 85
|Priključna moč (Kw)
|17,5
|Priključni kabel (m)
|5
|Izhod za ogrevanje (Kw)
|12
|Teža (z dodatki) (Kg)
|119,7
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|130,7
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Specifikacija visokotlačne cevi: DN 6, 250 bar
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Power šoba
Oprema
- Električno ogrevanje brez izpuhov
- Upravljalna letev s svetlečimi diodami
- Izklop tlaka
- 2 posodi za čistilo
- Servo krmiljenje
Področja uporabe
- Električni ogrevani visokotlačni čistilnik z vročo vodo za delo brez izpušnih plinov v notranjih prostorih
