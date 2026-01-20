Visokotlačni čistilnik HDS-E 8/16-4 M 24KW

HDS E 8/16-4 M z električnim bojlerjem uporabljamo tam, kjer so izpušni plini nezaželeni. Zahvaljujoč novi izolaciji bojlerja in eco!efficiency stopnji varujemo vaš proračun in okolje.

Inovativni električni visokotlačni čistilnik z ogrevanjem na toplo vodo HDS E 8/16-4 M vas bo prepričal z odlično energetsko učinkovitostjo in izjemno visoko delovno temperaturo. Nova izolacija bojlerja iz posebne pene z visoko stopnjo izolativnosti bo drastično znižala porabo električne energije pri trajnem Stand-by delovanju. Tukaj boste lahko privarčevali do kar% energije. Stopnja delovanja Eco!effiency napravo samodejno preklopi v stopnjo delovanja pri 60° C in tako varčuje z dragocenimi viri. Izjemno visoka delovna temperatura maksimalno 85° C predstavlja prednost pri odstranjevanju mastnih in oljnih madežev, pri tem lahko s pomočjo funkcije Servo Control v neprekinjenem delovanju držite kar do 80 ° C. S komoro za hitro ogrevanje je čas predhodnega ogrevanja bistveno skrajšan. Visokotlačni čistilnik z vročo vodo uporabljamo tam, kjer izpušni plini motijo oz. so celo prepovedani, npr. v obratih živilsko-predelovalne industrije, bolnišnicah, velikih kuhinjah ali industrijskih obratih.

Značilnosti in prednosti
Posebej energetsko učinkovito, za visoke prihranke stroškov
  • S pomočjo izolativnega materiala kar do 40 odstotkov prihranka energije v Stand-by načinu.
  • Edinstven eco!efficiency način delovanja.
Izjemno visoka delovna temperatura
  • Velik rezervoar za vodo (maks. 85 °C).
  • Do 45 ° C pri neprekinjenem delovanju pri polni obremenitvi ali pri 70 ° C preko servo upravljanja.
Prihranek energije in časa: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala.
  • Končno delo, ki ne utruja: visokotlačna pištola EASY!Force.
  • EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Servo krmiljenje
  • Za občutno povišano temperaturo vode na priboru.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Količina pretoka (l/h) 300 - 760
Delovni tlak (bar/Mpa) 30 - 160 / 3 - 16
Temperatura (za dovod 12 °C) (°C) min. 45 - max. 85
Priključna moč (Kw) 29,5
Priključni kabel (m) 5
Izhod za ogrevanje (Kw) 24
Teža (z dodatki) (Kg) 122,1
Teža vključno z embalažo (Kg) 133,796
Mere (D × Š × V) (mm) 1330 x 750 x 1060

Obseg dobave

  • Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
  • Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
  • Specifikacija visokotlačne cevi: DN 6, 250 bar
  • Razpršilna cev: 1050 mm
  • Power šoba

Oprema

  • Električno ogrevanje brez izpuhov
  • Upravljalna letev s svetlečimi diodami
  • Izklop tlaka
  • 2 posodi za čistilo
  • Servo krmiljenje
Visokotlačni čistilnik HDS-E 8/16-4 M 24KW
Visokotlačni čistilnik HDS-E 8/16-4 M 24KW
Visokotlačni čistilnik HDS-E 8/16-4 M 24KW
Visokotlačni čistilnik HDS-E 8/16-4 M 24KW
Visokotlačni čistilnik HDS-E 8/16-4 M 24KW
Visokotlačni čistilnik HDS-E 8/16-4 M 24KW
Visokotlačni čistilnik HDS-E 8/16-4 M 24KW
Visokotlačni čistilnik HDS-E 8/16-4 M 24KW
Visokotlačni čistilnik HDS-E 8/16-4 M 24KW
Visokotlačni čistilnik HDS-E 8/16-4 M 24KW
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.