Visokotlačni čistilnik HDS-E 8/16-4 M 24KW
HDS E 8/16-4 M z električnim bojlerjem uporabljamo tam, kjer so izpušni plini nezaželeni. Zahvaljujoč novi izolaciji bojlerja in eco!efficiency stopnji varujemo vaš proračun in okolje.
Inovativni električni visokotlačni čistilnik z ogrevanjem na toplo vodo HDS E 8/16-4 M vas bo prepričal z odlično energetsko učinkovitostjo in izjemno visoko delovno temperaturo. Nova izolacija bojlerja iz posebne pene z visoko stopnjo izolativnosti bo drastično znižala porabo električne energije pri trajnem Stand-by delovanju. Tukaj boste lahko privarčevali do kar% energije. Stopnja delovanja Eco!effiency napravo samodejno preklopi v stopnjo delovanja pri 60° C in tako varčuje z dragocenimi viri. Izjemno visoka delovna temperatura maksimalno 85° C predstavlja prednost pri odstranjevanju mastnih in oljnih madežev, pri tem lahko s pomočjo funkcije Servo Control v neprekinjenem delovanju držite kar do 80 ° C. S komoro za hitro ogrevanje je čas predhodnega ogrevanja bistveno skrajšan. Visokotlačni čistilnik z vročo vodo uporabljamo tam, kjer izpušni plini motijo oz. so celo prepovedani, npr. v obratih živilsko-predelovalne industrije, bolnišnicah, velikih kuhinjah ali industrijskih obratih.
Značilnosti in prednosti
Posebej energetsko učinkovito, za visoke prihranke stroškov
- S pomočjo izolativnega materiala kar do 40 odstotkov prihranka energije v Stand-by načinu.
- Edinstven eco!efficiency način delovanja.
Izjemno visoka delovna temperatura
- Velik rezervoar za vodo (maks. 85 °C).
- Do 45 ° C pri neprekinjenem delovanju pri polni obremenitvi ali pri 70 ° C preko servo upravljanja.
Prihranek energije in časa: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala.
- Končno delo, ki ne utruja: visokotlačna pištola EASY!Force.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Servo krmiljenje
- Za občutno povišano temperaturo vode na priboru.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|300 - 760
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|min. 45 - max. 85
|Priključna moč (Kw)
|29,5
|Priključni kabel (m)
|5
|Izhod za ogrevanje (Kw)
|24
|Teža (z dodatki) (Kg)
|122,1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|133,796
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Specifikacija visokotlačne cevi: DN 6, 250 bar
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Power šoba
Oprema
- Električno ogrevanje brez izpuhov
- Upravljalna letev s svetlečimi diodami
- Izklop tlaka
- 2 posodi za čistilo
- Servo krmiljenje
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
