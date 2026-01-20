Inovativni električni visokotlačni čistilnik z ogrevanjem na toplo vodo HDS E 8/16-4 M vas bo prepričal z odlično energetsko učinkovitostjo in izjemno visoko delovno temperaturo. Nova izolacija bojlerja iz posebne pene z visoko stopnjo izolativnosti bo drastično znižala porabo električne energije pri trajnem Stand-by delovanju. Tukaj boste lahko privarčevali do kar% energije. Stopnja delovanja Eco!effiency napravo samodejno preklopi v stopnjo delovanja pri 60° C in tako varčuje z dragocenimi viri. Izjemno visoka delovna temperatura maksimalno 85° C predstavlja prednost pri odstranjevanju mastnih in oljnih madežev, pri tem lahko s pomočjo funkcije Servo Control v neprekinjenem delovanju držite kar do 80 ° C. S komoro za hitro ogrevanje je čas predhodnega ogrevanja bistveno skrajšan. Visokotlačni čistilnik z vročo vodo uporabljamo tam, kjer izpušni plini motijo oz. so celo prepovedani, npr. v obratih živilsko-predelovalne industrije, bolnišnicah, velikih kuhinjah ali industrijskih obratih.