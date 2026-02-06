Kjer izpušni plini niso zaželeni ali celo z zakonom prepovedani, so naši električno ogrevani visokotlačni čistilniki z vročo vodo prava izbira. HDS E 8/16-4 M je s svojo toplotno močjo 36 kW najmočnejša naprava svojega razreda, ki vas bo prepričal tudi z odlično energetsko učinkovitostjo. To učinkovitost, med drugim, omogočata naša patentirana eco!efficiency stopnja, ki najvišjo delovno temperaturo 85 °C zniža na 60 °C, in tudi nova izolacija grelnika, ki v stanju pripravljenosti zniža porabo električne energije za 40 %. Visoka delovna temperatura (maksimalno 85 °C) predstavlja prednost predvsem pri odstranjevanju mastnih in oljnih madežev, pri tem lahko s pomočjo funkcije Servo Control v neprekinjenem delovanju ohranjate temperaturo kar do 80 °C. Ostale Kärcherjeve inovacije, kot npr. EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala, lajšajo delo lastnikom in uporabnikom. Medtem ko EASY!Force visokotlačna pištola uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo, EASY!Lock hitra zapirala zagotavljajo 5-krat hitrejšo montažo in demontažo v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji, s tem da se robustnost in dolgotrajnost ohranita.