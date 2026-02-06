Visokotlačni čistilnik HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
Z ogromno toplotno močjo (36 kW) je naš električno ogrevan visokotlačni čistilnik z vročo vodo HDS E 8/16-4 M najmočnejši v svojem razredu. Vsebuje pa tudi EASY!Force visokotlačno pištolo.
Kjer izpušni plini niso zaželeni ali celo z zakonom prepovedani, so naši električno ogrevani visokotlačni čistilniki z vročo vodo prava izbira. HDS E 8/16-4 M je s svojo toplotno močjo 36 kW najmočnejša naprava svojega razreda, ki vas bo prepričal tudi z odlično energetsko učinkovitostjo. To učinkovitost, med drugim, omogočata naša patentirana eco!efficiency stopnja, ki najvišjo delovno temperaturo 85 °C zniža na 60 °C, in tudi nova izolacija grelnika, ki v stanju pripravljenosti zniža porabo električne energije za 40 %. Visoka delovna temperatura (maksimalno 85 °C) predstavlja prednost predvsem pri odstranjevanju mastnih in oljnih madežev, pri tem lahko s pomočjo funkcije Servo Control v neprekinjenem delovanju ohranjate temperaturo kar do 80 °C. Ostale Kärcherjeve inovacije, kot npr. EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala, lajšajo delo lastnikom in uporabnikom. Medtem ko EASY!Force visokotlačna pištola uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo, EASY!Lock hitra zapirala zagotavljajo 5-krat hitrejšo montažo in demontažo v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji, s tem da se robustnost in dolgotrajnost ohranita.
Značilnosti in prednosti
Posebej energetsko učinkovito, za visoke prihranke stroškov
- S pomočjo izolativnega materiala kar do 40 odstotkov prihranka energije v Stand-by načinu.
- Edinstven eco!efficiency način delovanja.
Izjemno visoka delovna temperatura
- Velik rezervoar za vodo (maks. 85 °C).
- Do 58 °C pri trajnem delovanju s polno obremenitvijo ali 80 °C s funkcijo Servo Control.
Prihranek energije in časa: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala.
- Končno delo, ki ne utruja: visokotlačna pištola EASY!Force.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Servo krmiljenje
- Za občutno povišano temperaturo vode na priboru.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|300 - 760
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|min. 58 - max. 85
|Priključna moč (Kw)
|41,5
|Priključni kabel (m)
|5
|Izhod za ogrevanje (Kw)
|36
|Teža (z dodatki) (Kg)
|123,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|134,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Specifikacija visokotlačne cevi: DN 6, 250 bar
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Power šoba
Oprema
- Električno ogrevanje brez izpuhov
- Upravljalna letev s svetlečimi diodami
- Izklop tlaka
- 2 posodi za čistilo
- Servo krmiljenje
Področja uporabe
- Električni ogrevani visokotlačni čistilnik z vročo vodo za delo brez izpušnih plinov v notranjih prostorih
