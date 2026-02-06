Mobilnost je adut naprave HDS 13/35. Visokotlačni čistilnik na vročo vodo na osnovi prikolice s tlakom 350 bar je povsem neodvisen od virov električne energije, zato ga lahko uporabite praktično kjerkoli - na primer na gradbiščih, na področju industrije ali v mestnem okolju. Visoko zanesljivost in učinkovitost pa tudi uporabniku prijazno upravljanje in enostaven servis to napravo spremenijo v pravega večstranskega profesionalca za čiščenje.