HDS prikolica HDS 9/50 De Tr1
Zmogljivo in neodvisno visokotlačno čiščenje z vročo vodo s 500 bar tlaka! HDS 9/50 na osnovi prikolice z zmogljivim dizelskim motorjem vas bo prepričal na gradbiščih, v industriji ali na področju komunalnih storitev.
HDS 9/50 prepričuje s 500 bar tlaka, spada v razred visokotlačnih čistilnikov v izvedbi prikolic in nudi visoko mero mobilnosti. Zahvaljujoč močnemu dizelskemu motorju je naprava povsem neodvisna od virov električne energije na vseh možnih lokacijah.
Značilnosti in prednosti
Najvišja stopnja učinkovitostiPreverjena in visoko učinkovita tehnologija gorilnika. Pridobivanje toplote preko rabe toplote motorja Okolju prijazno delovanje in manjši obratovalni stroški zahvaljujoč Kärcherjevemu eco!efficiency načinu delovanja.
Enostavno upravljanjeUpravljanje poteka zelo udobno preko centralnega izbirnega stikala. Hitra priprava in pospravljanje po delu zahvaljujoč dvema bobnoma za cev v območju upravljalnega dela naprave. Varno shranjevanje s pomočjo več različnih možnosti za shranjevanje zaščitne opreme, pribora in čistil.
Neodvisna uporabaVelik 500 litrski rezervoar za vodo za 30 minutno čiščenje pri polni zmogljivosti. S 100 litrskim rezervoarjem za dizelsko gorivo - idealno za dolge intervale dela. Zmogljivi Yanmar dizelski motorji omogočajo neodvisno delovanje brez vira električne energije.
Visoka prilagodljivost
- Zahvaljujoč možnosti konfiguracije lahko vsako prikolico sestavite v skladu z vašimi željami.
- Dobavljivo kot Skid ali Cab različici za mobilno uporabo kot prikolica ali kot stacionarna rešitev.
Enostavno servisiranje
- Velik pokrov bo servisnim delavcem olajšal dostop do tehnike.
- Premišljena servisna programska oprema za hitro diagnozo napak v primeru servisa.
- Preverjene Kärcherjeve kakovostne komponente zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.
Zanesljivost
- Na krovu tudi: sistem za mehčanje vode za zaščito grelne spirale pred škodo zaradi nalaganja vodnega kamna.
- Številne varnostne funkcije varujejo HDS prikolico pred škodo v primeru napake.
- Vgrajen modus za zaščito pred zmrzaljo, ki ščiti vse komponente pri nizkih zunanjih temperaturah.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Dizel
|Proizvodnja motorjev
|Yanmar
|Moč motorja (Kw/hp)
|19 / 26
|Količina pretoka (l/h)
|500 - 900
|Tlak (bar/Mpa)
|150 - 500 / 15 - 50
|poraba kurilnega olja pri nastavitvi eco!efficiency (kg/h)
|7,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: Industrija
- Visokotlačna cev: 30 m
- Razpršilna cev: 700 mm
- Power šoba
Oprema
- Nastavitev tlaka preko regulacije obratov
Področja uporabe
- Občine (čiščenje javnih površin, prometne poti, odstranjevanje grafitov in žvečilnih gumijev)
- Gradbeništvo (čiščenje gradbenih strojev, ogrodij, opažev, opreme)
- Industrija (odstranjevanje lakov, premazov, čiščenje strojev, delov in opreme)
Configurable components
Kolut ima kapaciteto cevi do 30 metrov, ki je vključena. Prednosti koluta: udobna gonilka, velika prilagodljivost pri polnjenju prikolice in možnost enostavne in priročne zaščite cevi pred zmrzaljo.
Z močno razširjenim delovnim radijem za največjo prilagodljivost pri visokotlačnem čisčenju: kolut je priročen za uporabo, nanj se lahko navije do 50 m dolgo visokotlačno cev. Takšna lastnost omogoča izvajanje čiščenja oddaljenosti od prikolice hkrati pa nudi zaščito cevi med skladiščenjem in transportom.
Osnovni stroj v drsni različici ima okvir, je brez zaščitnega pokrova in rezervoarja za vodo. Stroj je prostorsko varčen, vključno z dodatno 20-litrskim rezervoarjem za vodo.
Različica s kabino vključuje rezervoar za vodo in veliko posodo za gorivo in se lahko uporablja v fiksnem položaju, kot pick-up ali kombi. Pokrov zanesljivo ščiti tehnične komponente in nadzorno ploščo pred zunanjimi vplivi. Osnovni stroj s pokrovom in rezervoarjem za vodo je na voljo brez vlečne kljuke.
Različica s prikolico ni le mobilna in kompaktna, ampak navdušuje tudi z veliko mero prilagodljivosti in je zaradi vode in goriva popolnoma samozadostna. Osnovni stroj je opremljen s pokrovom, rezervoarjem za vodo, šasijo in vlečno kljuko.
Amortizerji za prikolice povečajo vozno stabilnost ter omogočajo višje hitrosti pri vožnji.
Večja varnost pri delu: razbremenilni ventil zmanjša tlak med črpalko in ventilom, ko je sprožilna pištola zaprta. To povečuje varnost pri delu, omogoča pa tudi ergonomsko uporabo s počasnim nastajanjem tlaka. Zaščitene so tudi visokotlačne komponente.