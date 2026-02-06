Različica s kabino vključuje rezervoar za vodo in veliko posodo za gorivo in se lahko uporablja v fiksnem položaju, kot pick-up ali kombi. Pokrov zanesljivo ščiti tehnične komponente in nadzorno ploščo pred zunanjimi vplivi. Osnovni stroj s pokrovom in rezervoarjem za vodo je na voljo brez vlečne kljuke.