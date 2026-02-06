HDS 10/21-4 M je eden najmočnejših visokotlačnih čistilnikov s toplo vodo v srednjem razredu, ki navdušuje tudi s svojo dovršeno ergonomijo in visoko stopnjo prijaznosti do uporabnika. Njegov nizkohitrostni, 4-polni in vodno hlajeni elektromotor, robustna 3-batna aksialna črpalka s keramičnim batom in varčen način eco!efficiency hkrati zagotavljajo maksimalno zmogljivost in zanesljivo, ekonomično delovanje. Energijsko varčna pištola EASY!Force Advanced HP s sprožilcem s servo krmiljenjem in 1050 milimetrov dolgo pršilno cevjo s patentirano tehnologijo šob ter pritrdilni elementi EASY!Lock za hitro sprostitev so tudi standardno vključeni za neutrujajoče in prihranijo čas delo. Impresivne so tudi številne druge podrobnosti o opremi in zmogljivosti, kot so optimizirana zasnova gorilnikov, 2 posodi za detergente, udoben koncept mobilnosti, obsežna varnostna tehnologija, preprosto upravljanje s samo enim stikalom ali pametne možnosti shranjevanja dodatne opreme.