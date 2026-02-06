Visokotlačni čistilnik HDS 10/21-4 M
Uporabniku prijazen, zmogljiv visokotlačni čistilec na vročo vodo s 4-polnim vodno hlajenim elektromotorjem, varčnim načinom eco!efficiency in 2 rezervoarjema za detergent.
HDS 10/21-4 M je eden najmočnejših visokotlačnih čistilnikov s toplo vodo v srednjem razredu, ki navdušuje tudi s svojo dovršeno ergonomijo in visoko stopnjo prijaznosti do uporabnika. Njegov nizkohitrostni, 4-polni in vodno hlajeni elektromotor, robustna 3-batna aksialna črpalka s keramičnim batom in varčen način eco!efficiency hkrati zagotavljajo maksimalno zmogljivost in zanesljivo, ekonomično delovanje. Energijsko varčna pištola EASY!Force Advanced HP s sprožilcem s servo krmiljenjem in 1050 milimetrov dolgo pršilno cevjo s patentirano tehnologijo šob ter pritrdilni elementi EASY!Lock za hitro sprostitev so tudi standardno vključeni za neutrujajoče in prihranijo čas delo. Impresivne so tudi številne druge podrobnosti o opremi in zmogljivosti, kot so optimizirana zasnova gorilnikov, 2 posodi za detergente, udoben koncept mobilnosti, obsežna varnostna tehnologija, preprosto upravljanje s samo enim stikalom ali pametne možnosti shranjevanja dodatne opreme.
Značilnosti in prednosti
Zelo gospodarnoV eco!efficiency stopnji naprava deluje v ekonomičnem temperaturnem območju (60 °C) - in to pri polnem pretoku vode. Z optimalno prilagoditvijo ciklusov gorilca se poraba goriva v primerjavi s polno obremenitvijo zmanjša za 20 %.
Širok nabor dodatkov z EASY!LockEASY!Force Advanced za neutrujajoče delo brez zadrževalne sile. Tlak in količino vode je mogoče nastaviti na krmilniku Servo Control, nameščenem med cevjo in sprožilno pištolo. Vrtljiva 1050 mm sulica iz nerjavečega jekla.
Najvišja stopnja učinkovitostiVisoko učinkovita, preizkušena tehnologija gorilnika "Made in Germany". 4-polni elektro motor s 3-batno aksialno črpalko. Vodno hlajen motor z visoko učinkovitostjo in dolgo življenjsko dobo.
Obratovalna varnost
- Enostavno dostopen vodni filter ščiti črpalko pred delci umazanije v vodi.
- Varnostni ventili, zaščita pred pomanjkanjem vode in gorivom zagotavljajo razpoložljivost stroja.
- Sistem mehkega blaženja (SDS) kompenzira vibriranje in konice tlaka v visokotlačnem sistemu.
Več prostorov za shranjevanje dodatkov, vgrajenih v stroj
- Vse dodatke lahko shranite neposredno na napravi. Za sesalno cev in omrežni kabel sta na voljo 2 kljuki za obešanje.
- Prostoren predal za shranjevanje npr. za čistilno sredstvo, rokavice ali orodje.
Doziranje čistila
- Enostaven preklop med posodama za čistilo 1 in 2.
- Natančno doziranje čistila s funkcijo spiranja.
Koncept mobilnosti
- Jogger princip z velikimi, gumijastimi kolesi in vodilnim valjem.
- Vgrajena nožna odprtina za enostavno premikanje čez podeste.
- Ročaji za potiskanje za enostaven transport in manevriranje.
Enostavni upravljalni elementi
- Eno stikalo za vse funkcije naprave.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|500 - 1000
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Priključna moč (Kw)
|8
|Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h)
|7,3
|poraba kurilnega olja pri nastavitvi eco!efficiency (kg/h)
|5,8
|Priključni kabel (m)
|5
|Rezervoar za gorivo (l)
|25
|Teža (z dodatki) (Kg)
|160,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|170,054
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Dolga življenjska doba
- Specifikacija visokotlačne cevi: DN 8, 400 bar
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Power šoba
- Servo krmiljenje
Oprema
- Funkcija čistilnega sredstva: 20 + 10 l rezervoar
- ANTI!Twist
- polnjenje posode za čistilo z zunanje strani, zaščita pred vodnim kamnom in gorivo
- Upravljalna letev s svetlečimi diodami
- Izklop tlaka
- Reverzibilni vtič (3~)
- 2 posodi za čistilo
- Zaščita pred suhim zagonom
Področja uporabe
- Čiščenje vozil
- Čiščenje naprav in strojev
- Čiščenje delavnice
- Čiščenje zunanjih površin
- Čiščenje bencinskih črpalk
- Čiščenje fasad
- Čiščenje bazenov
- Čiščenje športnih površin
- Čiščenje med proizvodnimi procesi
- Čiščenje proizvodnih naprav
