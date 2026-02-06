Visokotlačni čistilnik HDS 9/20-4 M Classic
Zanesljiv visokotlačni čistilnik s toplo vodo, z odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo, opremljen z visokokakovostno črpalko z ročično gredjo in robustnim jeklenim okvirjem iz cevi.
Visokotlačni čistilnik na vročo vodo HDS 9/20-4 M Classic Kärcher zahvaljujoč svojim preverjenim in posebej zmogljivim ter zanesljivim komponentam blesti z najpreprostejšim upravljanjem, enostavnim vzdrževanjem in najboljšimi rezultati čiščenja. Robustna črpalka z ročično gredjo, zaščitena pred umazanijo z vodnim filtrom, in nizkohitrostni 4-polni električni motor zagotavljata visoko zmogljivost in dolgotrajno delovanje. Zahvaljujoč odprti zasnovi so vse bistvene komponente zelo enostavno dostopne, medtem ko maksimalno zaščito zagotavlja robusten jeklen okvir iz cevi. Zaradi tega je HDS 9/20-4 M Classic primeren za najzahtevnejše aplikacije v težkih pogojih, na primer na gradbiščih ali v kmetijstvu. Integrirani kavlji žerjava in velika kolesa, odporna na predrtje, olajšajo transport na gradbišče in z njega. Stroj iz srednjega razreda je opremljen tudi s preizkušeno visokotlačno pištolo Classic, 30-litrskim rezervoarjem za gorivo za zelo dolgotrajno čiščenje in praktičnimi možnostmi za shranjevanje dodatne opreme kot standard.
Značilnosti in prednosti
Trpežno in z dolgo življenjsko doboRobustno ogrodje iz jeklenih cevi ščiti napravo pred poškodbami. Dobra dostopnost za enostavno servisiranje in vzdrževanje.
ZanesljivostRobustna črpalka motorne gredi s preverjeno kakovostjo Kärcher. Preizkušena varnostna tehnika, kot je temperaturni in varnostni ventil ter vodni filter.
Učinkovit inženiring gorilnikovVisoka stopnja učinkovitosti z nizkimi emisijami in dolgo življenjsko dobo. Dolgotrajna uporaba zaradi 30-litrskega rezervoarja za gorivo. V eco!efficiency stopnji naprava deluje v ekonomičnem temperaturnem območju (60 °C) - in to pri polnem pretoku vode.
Visoka mobilnost
- Velika kolesa, odporna na predrtje, za varno manevriranje na neravnih površinah.
- S kavljem žerjava za enostaven transport.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|300 - 900
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|max. 80
|Priključna moč (Kw)
|7
|Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h)
|5,8
|poraba kurilnega olja pri nastavitvi eco!efficiency (kg/h)
|4,7
|Priključni kabel (m)
|5
|Rezervoar za gorivo (l)
|30
|Teža (z dodatki) (Kg)
|124
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|133,981
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1075 x 722 x 892
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: Standard
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Specifikacija visokotlačne cevi: ID 8, 315 barov
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Power šoba
Oprema
- ANTI!Twist
- Izklop tlaka
- Reverzibilni vtič (3~)
Video posnetki
Področja uporabe
- Čiščenje vozil
- Čiščenje naprav in strojev
- Čiščenje delavnice
- Čiščenje zunanjih površin
- Čiščenje bencinskih črpalk
- Čiščenje fasad
- Čiščenje bazenov
- Čiščenje športnih površin
- Čiščenje med proizvodnimi procesi
- Čiščenje proizvodnih naprav
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.