Visokotlačni čistilnik na vročo vodo HDS 9/20-4 M Classic Kärcher zahvaljujoč svojim preverjenim in posebej zmogljivim ter zanesljivim komponentam blesti z najpreprostejšim upravljanjem, enostavnim vzdrževanjem in najboljšimi rezultati čiščenja. Robustna črpalka z ročično gredjo, zaščitena pred umazanijo z vodnim filtrom, in nizkohitrostni 4-polni električni motor zagotavljata visoko zmogljivost in dolgotrajno delovanje. Zahvaljujoč odprti zasnovi so vse bistvene komponente zelo enostavno dostopne, medtem ko maksimalno zaščito zagotavlja robusten jeklen okvir iz cevi. Zaradi tega je HDS 9/20-4 M Classic primeren za najzahtevnejše aplikacije v težkih pogojih, na primer na gradbiščih ali v kmetijstvu. Integrirani kavlji žerjava in velika kolesa, odporna na predrtje, olajšajo transport na gradbišče in z njega. Stroj iz srednjega razreda je opremljen tudi s preizkušeno visokotlačno pištolo Classic, 30-litrskim rezervoarjem za gorivo za zelo dolgotrajno čiščenje in praktičnimi možnostmi za shranjevanje dodatne opreme kot standard.