Ta Kärcherjev visokotlačni čistilnik na vročo vodo novega super razreda se odlikuje s svojo raznovrstno opremo, svojo močjo in učinkovitostjo. HDS 12/18-4 SX ima tako na voljo, npr. vgrajen boben za cev z 20 m dolgo visokotlačno cevjo. Glede na sposobnosti pretoka velikih količin vode, je ta visokotlačni čistilnik prav tako primeren tudi za uporabo dveh razprš. cevi, kar vam bo prihranilo čas. Seveda tudi delo z eno razpršilno cevjo zagotavlja najboljše rezultate čiščenja. To med drugim zagotavljajo patentirana tehnologija šob, keramični bati, turbo ventilator, povečana stopnja učinkovitosti črpalke kot tudi dodatna oprema optimizirana za uporabnika. Poleg tega inovativna eco!efficiency stopnja in tudi druge lastnosti, kot je natančno doziranje čistilnega sredstva in optimizirana tehnika gorilnika, zagotavljajo maksimalno učinkovitost in ekološko sprejemljivo delovanje naprav. Njihovo enostavno upravljanje in velika mobilnost še posebej lajšata življenje uporabnikov. Preprosta so tudi dela vzdrževanja in servisa – kar omogočata udoben priklic podatkov delovnega procesa in tudi lahko dostopni deli.