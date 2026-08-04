Visokotlačni čistilnik HDS 12/18-4 SX
Opremljen z vgrajenim bobnom za cev in 20 m visokotlačne cevi, visokotlačni čistilnik z vročo vodo HDS 12/18-4 SX Vas bo prepričal s svojo natančno izdelano opremo in preprosto uporabo.
Ta Kärcherjev visokotlačni čistilnik na vročo vodo novega super razreda se odlikuje s svojo raznovrstno opremo, svojo močjo in učinkovitostjo. HDS 12/18-4 SX ima tako na voljo, npr. vgrajen boben za cev z 20 m dolgo visokotlačno cevjo. Glede na sposobnosti pretoka velikih količin vode, je ta visokotlačni čistilnik prav tako primeren tudi za uporabo dveh razprš. cevi, kar vam bo prihranilo čas. Seveda tudi delo z eno razpršilno cevjo zagotavlja najboljše rezultate čiščenja. To med drugim zagotavljajo patentirana tehnologija šob, keramični bati, turbo ventilator, povečana stopnja učinkovitosti črpalke kot tudi dodatna oprema optimizirana za uporabnika. Poleg tega inovativna eco!efficiency stopnja in tudi druge lastnosti, kot je natančno doziranje čistilnega sredstva in optimizirana tehnika gorilnika, zagotavljajo maksimalno učinkovitost in ekološko sprejemljivo delovanje naprav. Njihovo enostavno upravljanje in velika mobilnost še posebej lajšata življenje uporabnikov. Preprosta so tudi dela vzdrževanja in servisa – kar omogočata udoben priklic podatkov delovnega procesa in tudi lahko dostopni deli.
Značilnosti in prednosti
Zelo gospodarno
- V eco!efficiency stopnji naprava deluje v ekonomičnem temperaturnem območju (60 °C) - in to pri polnem pretoku vode.
- Z optimalno prilagoditvijo ciklusov gorilca se poraba goriva v primerjavi s polno obremenitvijo zmanjša za 20 %.
Zanesljivost
- Sistem mehkega blaženja (SDS) kompenzira vibriranje in konice tlaka v visokotlačnem sistemu.
- Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
- Prikličete lahko obratovalne podatke naprave in potrebne servisne intervale.
Najvišja stopnja učinkovitosti
- Preverjena in visoko učinkovita tehnologija gorilnika.
- 4-polni elektro motor s 3-batno aksialno črpalko.
- Vodno hlajen motor z visoko učinkovitostjo in dolgo življenjsko dobo.
Shranjevanje
- Priročen za levičarje in desničarje.
- Natančen dozirni ventil zagotavlja nizko porabo.
Doziranje čistila
- Enostaven preklop med posodama za čistilo 1 in 2.
- Pri ničelni nastavitvi poteka samodejno izpiranje.
Prihranek energije in časa: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|600 - 1200
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h)
|7,7
|poraba kurilnega olja pri nastavitvi eco!efficiency (kg/h)
|6,2
|Priključna moč (Kw)
|8,4
|Priključni kabel (m)
|5
|Rezervoar za gorivo (l)
|25
|Teža (z dodatki) (Kg)
|184
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|196,033
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Dolžina visokotlačne cevi: 20 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Dolga življenjska doba
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Power šoba
- Servo krmiljenje
Oprema
- Vgrajen kolut za visokotlačno cev
- Izklop tlaka
- Reverzibilni vtič (3~)
- Sistem mehkega blaženja (SDS)
- Servisna elektronika z LED prikazovalnikom
- 2 posodi za čistilo
- Zaščita pred suhim zagonom
Video posnetki
Področja uporabe
- Čiščenje vozil
- Čiščenje naprav in strojev
- Čiščenje delavnice
- Čiščenje zunanjih površin
- Čiščenje bencinskih črpalk
- Čiščenje fasad
- Čiščenje bazenov
- Čiščenje športnih površin
- Čiščenje med proizvodnimi procesi
- Čiščenje proizvodnih naprav
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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