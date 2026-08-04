Mobilni visokotlačni čistilnik HDS 13/20-4 S Classic, razvit za uporabo v zahtevnih pogojih, na primer na gradbiščih, v kmetijstvu ali v avtomobilski in transportni industriji, izstopa z vrhunsko zmogljivostjo, nezapletenim upravljanjem in zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo. Zahvaljujoč odprti zasnovi z robustnim jeklenim okvirjem so vse pomembne komponente vedno dostopne in zelo enostavne za vzdrževanje. Srce stroja super razreda je zmogljiva črpalka ročične gredi z medeninasto glavo valja in batom s keramičnimi tulci, medtem ko nizkohitrostni 4-polni električni motor zagotavlja varno in dolgotrajno delovanje. Želeni delovni tlak in pretok vode lahko priročno nastavite tudi neposredno na črpalki, ki je zaščitena s preverjeno varnostno tehnologijo. Zahvaljujoč 30-litrskemu rezervoarju za gorivo lahko z lahkoto opravite tudi zelo dolga čiščenja, medtem ko standardna visokotlačna pištola Classic zagotavlja najboljše rezultate čiščenja. Preklopni način eco!efficiency omogoča tudi opravljanje dela v zelo ekonomičnem temperaturnem območju 60°C s polnim pretokom vode.