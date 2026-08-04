Visokotlačni čistilnik HDS 13/20-4 S Classic
Zanesljiv, robusten in mobilen: visokotlačni čistilnik na vročo vodo super razreda z jeklenim cevastim okvirjem in črpalko z ročično gredjo navduši med vsakodnevno uporabo v težkih pogojih.
Mobilni visokotlačni čistilnik HDS 13/20-4 S Classic, razvit za uporabo v zahtevnih pogojih, na primer na gradbiščih, v kmetijstvu ali v avtomobilski in transportni industriji, izstopa z vrhunsko zmogljivostjo, nezapletenim upravljanjem in zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo. Zahvaljujoč odprti zasnovi z robustnim jeklenim okvirjem so vse pomembne komponente vedno dostopne in zelo enostavne za vzdrževanje. Srce stroja super razreda je zmogljiva črpalka ročične gredi z medeninasto glavo valja in batom s keramičnimi tulci, medtem ko nizkohitrostni 4-polni električni motor zagotavlja varno in dolgotrajno delovanje. Želeni delovni tlak in pretok vode lahko priročno nastavite tudi neposredno na črpalki, ki je zaščitena s preverjeno varnostno tehnologijo. Zahvaljujoč 30-litrskemu rezervoarju za gorivo lahko z lahkoto opravite tudi zelo dolga čiščenja, medtem ko standardna visokotlačna pištola Classic zagotavlja najboljše rezultate čiščenja. Preklopni način eco!efficiency omogoča tudi opravljanje dela v zelo ekonomičnem temperaturnem območju 60°C s polnim pretokom vode.
Značilnosti in prednosti
Trpežno in z dolgo življenjsko doboRobustno ogrodje iz jeklenih cevi ščiti napravo pred poškodbami. Dobra dostopnost za enostavno servisiranje in vzdrževanje.
ZanesljivostPreizkušena varnostna tehnika, kot je temperaturni in varnostni ventil ter vodni filter.
Učinkovit inženiring gorilnikovVisoka stopnja učinkovitosti z nizkimi emisijami in dolgo življenjsko dobo. Dolgotrajna uporaba zaradi 30-litrskega rezervoarja za gorivo. V eco!efficiency stopnji naprava deluje v ekonomičnem temperaturnem območju (60 °C) - in to pri polnem pretoku vode.
Visoka mobilnost
- Velika kolesa, odporna na predrtje, za varno manevriranje na neravnih površinah.
- S kavljem žerjava za enostaven transport.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|600 - 1300
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|max. 80
|Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h)
|8,9
|poraba kurilnega olja pri nastavitvi eco!efficiency (kg/h)
|7,2
|Priključna moč (Kw)
|9,5
|Priključni kabel (m)
|5
|Rezervoar za gorivo (l)
|30
|Teža (z dodatki) (Kg)
|157
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|166,981
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1075 x 722 x 915
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: Standard
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Specifikacija visokotlačne cevi: ID 8, 315 barov
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Power šoba
Oprema
- Izklop tlaka
- Reverzibilni vtič (3~)
Video posnetki
Področja uporabe
- Čiščenje vozil
- Čiščenje naprav in strojev
- Čiščenje delavnice
- Čiščenje zunanjih površin
- Čiščenje bencinskih črpalk
- Čiščenje fasad
- Čiščenje bazenov
- Čiščenje športnih površin
- Čiščenje med proizvodnimi procesi
- Čiščenje proizvodnih naprav
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.