Izjemno zmogljiv in dobro opremljen ter uporabniku prijazen visokotlačni čistilec na vročo vodo HDS 13/20-4 SXA z avtomatskim navijanjem cevi in ​​integrirano cevjo Ultra Guard HP. Kolut za cev omogoča navijanje in odvijanje 20-metrske cevi, prevlečene s teflonom, pod kotom do 45°, poleg tega pa zmanjša običajni čas namestitve za približno polovico. Visokokakovostne komponente, kot so vodno hlajeni 4-polni elektromotor, robustna 3-batna aksialna črpalka s keramičnim batom, optimizirana zasnova gorilnika in varčen način eco!efficiency, zagotavljajo največjo vzdržljivost in varčnost. Zahvaljujoč energijsko varčni razpršilni pištoli EASY!Force Advanced HP s servo krmiljenjem in 1050-milimetrsko brizgalno cevjo s patentirano tehnologijo šob, stroj navdušuje tudi s svojo uporabniku prijazno ergonomijo za delo brez utrujenosti. Poleg tega lahko HDS 13/20-4 SXA upravljate intuitivno s samo enim gumbom, je zelo enostaven za vzdrževanje in je opremljen s prefinjenimi varnostnimi komponentami ter uporabnimi možnostmi za shranjevanje dodatkov.