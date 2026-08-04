Visokotlačni čistilnik HDS 13/20-4 SXA
Visokotlačni čistilnik z vročo vodo iz super razreda: z avtomatskim navijanjem cevi, vklj. 20 m teflonsko prevlečene cevi Ultra Guard HP in 2 posodi za detergent.
Izjemno zmogljiv in dobro opremljen ter uporabniku prijazen visokotlačni čistilec na vročo vodo HDS 13/20-4 SXA z avtomatskim navijanjem cevi in integrirano cevjo Ultra Guard HP. Kolut za cev omogoča navijanje in odvijanje 20-metrske cevi, prevlečene s teflonom, pod kotom do 45°, poleg tega pa zmanjša običajni čas namestitve za približno polovico. Visokokakovostne komponente, kot so vodno hlajeni 4-polni elektromotor, robustna 3-batna aksialna črpalka s keramičnim batom, optimizirana zasnova gorilnika in varčen način eco!efficiency, zagotavljajo največjo vzdržljivost in varčnost. Zahvaljujoč energijsko varčni razpršilni pištoli EASY!Force Advanced HP s servo krmiljenjem in 1050-milimetrsko brizgalno cevjo s patentirano tehnologijo šob, stroj navdušuje tudi s svojo uporabniku prijazno ergonomijo za delo brez utrujenosti. Poleg tega lahko HDS 13/20-4 SXA upravljate intuitivno s samo enim gumbom, je zelo enostaven za vzdrževanje in je opremljen s prefinjenimi varnostnimi komponentami ter uporabnimi možnostmi za shranjevanje dodatkov.
Značilnosti in prednosti
Avtomatski kolut za cev
- Omogoča, da se čas nastavitve skrajša za več kot 50 %.
- Omogoča navijanje in odvijanje cevi pod kotom do 45°, tudi pod pritiskom.
Širok nabor dodatkov z EASY!Lock
- EASY!Force Advanced za neutrujajoče delo brez zadrževalne sile.
- Tlak in količino vode je mogoče nastaviti na krmilniku Servo Control, nameščenem med cevjo in sprožilno pištolo.
- Vrtljiva 1050 mm sulica iz nerjavečega jekla.
Zelo gospodarno
- V eco!efficiency stopnji naprava deluje v ekonomičnem temperaturnem območju (60 °C) - in to pri polnem pretoku vode.
- Z optimalno prilagoditvijo ciklusov gorilca se poraba goriva v primerjavi s polno obremenitvijo zmanjša za 20 %.
Najvišja stopnja učinkovitosti
- Visoko učinkovita, preizkušena tehnologija gorilnika "Made in Germany".
- 4-polni elektro motor s 3-batno aksialno črpalko.
- Vodno hlajen motor z visoko učinkovitostjo in dolgo življenjsko dobo.
Obratovalna varnost
- Enostavno dostopen vodni filter ščiti črpalko pred delci umazanije v vodi.
- Varnostni ventili, zaščita pred pomanjkanjem vode in gorivom zagotavljajo razpoložljivost stroja.
- Sistem mehkega blaženja (SDS) kompenzira vibriranje in konice tlaka v visokotlačnem sistemu.
Več prostorov za shranjevanje dodatkov, vgrajenih v stroj
- Vse dodatke lahko shranite neposredno na napravi. Za sesalno cev in omrežni kabel sta na voljo 2 kljuki za obešanje.
- Prostoren predal za shranjevanje npr. za čistilno sredstvo, rokavice ali orodje.
Doziranje čistila
- Enostaven preklop med posodama za čistilo 1 in 2.
- Natančno doziranje čistila s funkcijo spiranja.
- Natančen dozirni ventil zagotavlja nizko porabo.
Koncept mobilnosti
- Jogger princip z velikimi, gumijastimi kolesi in vodilnim valjem.
- Vgrajena nožna odprtina za enostavno premikanje čez podeste.
- Ročaji za potiskanje za enostaven transport in manevriranje.
Enostavni upravljalni elementi
- Stopnjo pare lahko izberete s pomočjo brezstopenjske regulacije tlaka/količine vode na črpalki.
- Preprosto in intuitivno upravljanje z 1 tipko.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|600 - 1300
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h)
|9,5
|poraba kurilnega olja pri nastavitvi eco!efficiency (kg/h)
|7,6
|Priključna moč (Kw)
|9,5
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|1″
|Rezervoar za gorivo (l)
|25
|Teža (z dodatki) (Kg)
|198
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|210,234
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Dolžina visokotlačne cevi: 20 m
- Specifikacija visokotlačne cevi: ID 8, 315 barov
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Power šoba
- Servo krmiljenje
Oprema
- Vgrajen samodejni navijalni kolut za cev
- Izklop tlaka
- Opcija za delovanje z dvema razpršilnima cevema
- Reverzibilni vtič (3~)
- Sistem mehkega blaženja (SDS)
- 2 posodi za čistilo
- Zaščita pred suhim zagonom
Video posnetki
Področja uporabe
- Čiščenje vozil
- Čiščenje naprav in strojev
- Čiščenje delavnice
- Čiščenje zunanjih površin
- Čiščenje bencinskih črpalk
- Čiščenje fasad
- Čiščenje bazenov
- Čiščenje športnih površin
- Čiščenje med proizvodnimi procesi
- Čiščenje proizvodnih naprav
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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