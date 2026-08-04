Visokotlačni čistilnik HDS 18/18-4 Classic
Mobilni visokotlačni čistilnik na vročo vodo ponuja zelo visoko zmogljivost izpiranja 1800 l/h in omogoča vzporedno uporabo dveh pršilnih cevk pri 180 bar vodnega tlaka.
Zahvaljujoč ogromnemu pretoku 1800 litrov na uro se mobilni visokotlačni čistilnik na vročo vodo HDS 18/18-4 S Classic ponaša z največjo učinkovitostjo pri odstranjevanju najbolj trdovratne umazanije. Robustna črpalka motorne gredi, ki je zaščitena s finim filtrom vode, omogoča tudi delovni tlak do 180 barov in vzporedno uporabo dveh pršilnih cevk. Pištola na sprožilec EASY!Force Advanced HP s servo krmilnikom za prilagajanje količine vode in tlaka neposredno iz pištole na sprožilec zagotavlja delo brez utrujenosti. Kolesa, odporna na predrtje, dve kolesci in kavelj žerjava prav tako prispevajo k uporabniku prijaznemu rokovanju in omogočajo enostaven transport stroja. HDS 18/18-4 S Classic ima tudi zračno hlajen, štiripolni, nizkohitrostni elektromotor z mehkim zagonom, nadzor plamena za stacionarno delovanje, vzdrževalno doziranje sistema v plovni škatli za zaščito pred usedlinami vodnega kamna in Kärcherjev način eco!efficiency za varčno delovanje. Poleg tega trden okvir iz jeklenih cevi zanesljivo ščiti stroj pred poškodbami. V obsegu dobave je vključena desetmetrska visokotlačna cev.
Značilnosti in prednosti
Robustnost in zanesljivost za najzahtevnejšo uporaboRobustna črpalka motorne gredi s preverjeno kakovostjo Kärcher. Robustno ogrodje iz jeklenih cevi ščiti napravo pred poškodbami. Dobra dostopnost za enostavno servisiranje in vzdrževanje.
Učinkovit inženiring gorilnikovVisoka stopnja učinkovitosti z nizkimi emisijami in dolgo življenjsko dobo. Dolgotrajna uporaba zaradi 30-litrskega rezervoarja za gorivo. V eco!efficiency stopnji naprava deluje v ekonomičnem temperaturnem območju (60 °C) - in to pri polnem pretoku vode.
Prihranek energije in časa: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala.Končno delo, ki ne utruja: visokotlačna pištola EASY!Force. EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Zanesljivost
- Velik vodni fini filter za optimalno zaščito črpalke.
- Močan, štiripolni, počasi delujoč elektromotor.
- Varnostni ventili, zaščita pred pomanjkanjem vode in gorivom zagotavljajo razpoložljivost stroja.
Visoka mobilnost
- Velika kolesa, odporna na predrtje, za varno manevriranje na neravnih površinah.
- S kavljem žerjava za enostaven transport.
- Robustna kovinska kolesca in velika kolesa naredijo stroj popolnoma primeren za uporabo na gradbiščih.
Plavajoča škatla z vzdrževalnim doziranjem sistema
- Sistem za mehčanje vode preprečuje nabiranje vodnega kamna na grelni spirali in s tem podaljšuje življenjsko dobo.
Pripravljeno za stacionarno rabo
- Standardno z vgrajenim nadzorom plamena za stacionarno delovanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|870 - 1730
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Temperatura (za dovod 12 °C) (°C)
|max. 80
|Poraba kurilnega olja pri polni obremenitvi (kg/h)
|6,5
|poraba kurilnega olja pri nastavitvi eco!efficiency (kg/h)
|5,2
|Priključna moč (Kw)
|11
|Priključni kabel (m)
|5
|Velikost šobe
|025
|Dovod vode
|1″
|Rezervoar za gorivo (l)
|30
|Teža (z dodatki) (Kg)
|210
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|222,197
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Power šoba
- Servo krmiljenje
Oprema
- Izklop tlaka
- Opcija za delovanje z dvema razpršilnima cevema
- Reverzibilni vtič (3~)
- Sistem mehkega blaženja (SDS)
- Zaščita pred suhim zagonom
Video posnetki
Področja uporabe
- Čiščenje vozil
- Čiščenje naprav in strojev
- Čiščenje delavnice
- Čiščenje zunanjih površin
- Čiščenje bencinskih črpalk
- Čiščenje fasad
- Čiščenje bazenov
- Čiščenje športnih površin
- Čiščenje med proizvodnimi procesi
- Čiščenje proizvodnih naprav
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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