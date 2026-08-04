Zahvaljujoč ogromnemu pretoku 1800 litrov na uro se mobilni visokotlačni čistilnik na vročo vodo HDS 18/18-4 S Classic ponaša z največjo učinkovitostjo pri odstranjevanju najbolj trdovratne umazanije. Robustna črpalka motorne gredi, ki je zaščitena s finim filtrom vode, omogoča tudi delovni tlak do 180 barov in vzporedno uporabo dveh pršilnih cevk. Pištola na sprožilec EASY!Force Advanced HP s servo krmilnikom za prilagajanje količine vode in tlaka neposredno iz pištole na sprožilec zagotavlja delo brez utrujenosti. Kolesa, odporna na predrtje, dve kolesci in kavelj žerjava prav tako prispevajo k uporabniku prijaznemu rokovanju in omogočajo enostaven transport stroja. HDS 18/18-4 S Classic ima tudi zračno hlajen, štiripolni, nizkohitrostni elektromotor z mehkim zagonom, nadzor plamena za stacionarno delovanje, vzdrževalno doziranje sistema v plovni škatli za zaščito pred usedlinami vodnega kamna in Kärcherjev način eco!efficiency za varčno delovanje. Poleg tega trden okvir iz jeklenih cevi zanesljivo ščiti stroj pred poškodbami. V obsegu dobave je vključena desetmetrska visokotlačna cev.