Prostriedok na ošetrenie matného kameňa / linolea / PVC RM 532, 1l

Optimálne ošetrenie a ochrana pre všetky matné podlahy z umelého a prírodného kameňa, linoleum a PVC. Odstránia sa stopy po chodení, obnoví sa ochranný film a podlaha získa hodvábne matný lesk.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 1
Jednotka balenia (Kus(y)) 6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 100 x 100 x 215
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Matné plastové podlahy a podlahy z prírodného kameňa
  • Linoleum
  • PVC podlahy