SensoTimer ST6 a ST6 Duo eco!ogic zavlažujú v závislosti od vlhkosti pôdy. Senzory patriace do štandardnej výbavy merajú vlhkosť pôdy a vysielajú túto hodnotu do zariadenia SensoTimer. Vankúšik senzora, ktorý pre meranie musí byť v kontakte s pôdou, by sa mal raz ročne vymeniť za náhradný, aby bolo zabezpečené bezchybné fungovanie zariadenia. Vankúšik sa dá rýchlo vymeniť pomocou jednoduchého skrutkovača. Na zadnej strane senzora sa vyskrutkujú dve skrutky, zloží sa predný kryt a vankúšik sa vyberie. Starý pad je teraz možné pohodlne vymeniť za nový. Následne sa založí kryt senzora a zafixuje sa pomocou skrutiek na zadnej strane. Hotovo.
Vlastnosti a výhody
Vymeniteľný pad so senzorom
- Optimálne fungovanie senzoru.
Zavlažovanie podľa vlhkosti
- Na zavlažovanie podľa potreby
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|48 x 12 x 4
Balenie obsahuje
- Náhradné podložky pod senzor: 2 Kus(y)
Video
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady