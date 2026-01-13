SensoTimer ST6 Duo eco!ogic
Inteligentný zavlažovací automat SensoTimer ST6 Duo zavlažuje rastliny s ohľadom na ich potrebu vody a zavlažovanie riadi úrovňou vlhkosti pôdy za pomoci 2 bezdrôtových snímačov vlhkosti
SensoTimer ST6 Duo eco!ogic s dvomi navzájom nezávislými snímačmi zavlažuje v závislosti od vlhkosti pôdy a podľa potreby. Senzory patriace do štandardnej výbavy - jeden na každý vývod - merajú vlhkosť pôdy a vysielajú túto hodnotu do zariadenia SensoTimer. Hodnoty vlhkosti sa dajú nastaviť v 5 stupňoch. Ak vlhkosť klesne pod nastavenú hodnotu, zavlažovanie sa automaticky spustí v najbližšom predvolenom čase. Odnímateľný ovládací panel a 5 ovládacích tlačidiel umožňujú jednoduché programovanie. Na každý deň je možné nastaviť až dva časy pre zavlažovanie (max. trvanie zavlažovania: 90 min). Vďaka funkcii eco!ogic je možné zavlažovanie navyše posunúť o 1 až 7 dní. Kedykoľvek je možné aj ručné zavlažovanie. Stlačením gombíka sa naprogramované zavlažovanie preruší na 24 hodín. SensoTimer ST6 Duo eco!ogic zavlažuje absolútne podľa potreby a je kompatibilný so všetkými známymi klik systémami. Prípojka na vodovodný kohútik a predfilter patria k štandardnej výbave. 9V batéria nie je súčasťou výbavy, v prípade vybitia batérie sa zavlažovanie automaticky zastaví.
Vlastnosti a výhody
Zavlažovanie podľa vlhkostiEfektívne zavlažovanie rastlín podľa potreby s úsporou vody.
Dva nezávislé výstupy vodyZavlažovanie rôznych mikroklím podľa potreby.
Automatické zapínanie a vypínanieCielené zavlažovanie.
Odnímateľný displej
- Komfortné programovanie.
Individuálne programovanie
- Zavlažovanie podľa potreby.
Tlačidlo na 24 hodinové vypnutie zavlažovania
- Prerušenie zavlažovania na 24 h.
Možné ručné zavlažovanie
- Malý odber vody.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|G1 + G3/4
|Max. tlak (bar)
|10
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|119 x 234 x 148
Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.
Balenie obsahuje
- Senzor vlhkosti: 2 Kus(y)
- Batérie v štandardnej výbave: Nie
Výbava
- Programovateľný výstup vody: 2 Kus(y)
- Potrebné sú batérie
- Počet batérií: Blok 3 x 9 V
Video