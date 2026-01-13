Kärcher Rain Box
Rozšíriteľný Kärcher Rain Box s filtrom, kvapkacími manžetami, pripájacími dielmi a hadicami je ideálnou súpravou na efektívne zavlažovanie záhrady pre začiatočníkov.
Kärcher Rain Box je ideálnym vstupom do sveta efektívneho a úsporného zavlažovania záhrady podľa potreby. Kärcher Rain Box obsahuje prípojku na kohútik G1 s redukciou G3/4 pre pripojenie na vodovodný kohútik, 2 spojky, 1 filter, 15 m hadicu Kärcher Rain System® (prívodná hadica a na upevnenie manžiet), 10 m kvapkaciu hadicu, 4 T-kusy s reguláciou, 4 I-kusy, 10 kvapkacích manžiet ako aj 5 hrotov na upevnenie hadíc. Všetky diely sa montujú bez použitia náradia. Kvapkacie manžety sa môžu sa upevniť na ľubovoľné miesto na hadici systému Kärcher Rain System® a dajú sa regulovať (0-10 l/h). Kvapkacia hadica zavlažuje rovnomerne po celej dĺžke a dá sa optimálne nastaviť pomocou regulovateľného vývodu na T-kuse. Systém pracuje s tlakom do 4 barov, dá sa individuálne prispôsobiť každej záhrade a perfektne spolupracuje so zariadením SensoTimer pre zavlažovanie podľa potreby.
Vlastnosti a výhody
Kompletná súprava
- Kompletná štartovacia súprava Kärcher Rain System™
- Okamžite pripravené na použitie: V súprave sú obsiahnuté všetky diely potrebné pre zavlažovací systém.
Kvapkacia manžeta s reguláciou prietoku
- Cielené zavlažovanie rastlín podľa potreby.
Upevnenie na hadicu systému Kärcher Rain System™
- Flexibilné a presné upevňovanie.
Kvapkacia manžeta s ihlou
- Montáž bez náradia.
Opakovane uzatvárateľná kvapkacia manžeta
- Manžeta sa dá pripevniť a zložiť podľa potreby.
Prehľadný počet konštrukčných dielov
- Nie je potrebné plánovanie.
Integrovaná hadica systému Kärcher Rain System™
- Maximálne flexibilné ukladanie hadice.
T kus s reguláciou prietoku
- Optimálne nastavenie prietoku vody pre kvapkaciu hadicu.
Rozšíriteľné
- Možnosť bezproblémového rozšírenia o ďalšie komponenty systému Kärcher Rain SystemTM.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|4
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť (kg)
|2,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|380 x 289 x 113
Balenie obsahuje
- Vrátane filtra
- T-kus s reguláciou: 4 Kus(y)
- I-kusy: 4 Kus(y)
- Koncovky, veľké: 5 Kus(y)
- Kvapkacie manžety: 10 Kus(y)
- Hroty: 5 Kus(y)
- Kvapkacia hadica: 10 m
- Hadica Kärcher Rain System®: 1/2″, 1 x 15 m
- Spojka: 2 Kus(y)
- Prípojka na kohútik s redukciou G1, G3/4: 1 Kus(y)
Výbava
- Regulovateľný prietok
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Kvetinové a zeleninové záhony
- Živé ploty
- Rastliny zasadené v rade za sebou
Príslušenstvo
