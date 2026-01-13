Kärcher Rain Box

Rozšíriteľný Kärcher Rain Box s filtrom, kvapkacími manžetami, pripájacími dielmi a hadicami je ideálnou súpravou na efektívne zavlažovanie záhrady pre začiatočníkov.

Kärcher Rain Box je ideálnym vstupom do sveta efektívneho a úsporného zavlažovania záhrady podľa potreby. Kärcher Rain Box obsahuje prípojku na kohútik G1 s redukciou G3/4 pre pripojenie na vodovodný kohútik, 2 spojky, 1 filter, 15 m hadicu Kärcher Rain System® (prívodná hadica a na upevnenie manžiet), 10 m kvapkaciu hadicu, 4 T-kusy s reguláciou, 4 I-kusy, 10 kvapkacích manžiet ako aj 5 hrotov na upevnenie hadíc. Všetky diely sa montujú bez použitia náradia. Kvapkacie manžety sa môžu sa upevniť na ľubovoľné miesto na hadici systému Kärcher Rain System® a dajú sa regulovať (0-10 l/h). Kvapkacia hadica zavlažuje rovnomerne po celej dĺžke a dá sa optimálne nastaviť pomocou regulovateľného vývodu na T-kuse. Systém pracuje s tlakom do 4 barov, dá sa individuálne prispôsobiť každej záhrade a perfektne spolupracuje so zariadením SensoTimer pre zavlažovanie podľa potreby.

Vlastnosti a výhody
Kompletná súprava
  • Kompletná štartovacia súprava Kärcher Rain System
  • Okamžite pripravené na použitie: V súprave sú obsiahnuté všetky diely potrebné pre zavlažovací systém.
Kvapkacia manžeta s reguláciou prietoku
  • Cielené zavlažovanie rastlín podľa potreby.
Upevnenie na hadicu systému Kärcher Rain System
  • Flexibilné a presné upevňovanie.
Kvapkacia manžeta s ihlou
  • Montáž bez náradia.
Opakovane uzatvárateľná kvapkacia manžeta
  • Manžeta sa dá pripevniť a zložiť podľa potreby.
Prehľadný počet konštrukčných dielov
  • Nie je potrebné plánovanie.
Integrovaná hadica systému Kärcher Rain System
  • Maximálne flexibilné ukladanie hadice.
T kus s reguláciou prietoku
  • Optimálne nastavenie prietoku vody pre kvapkaciu hadicu.
Rozšíriteľné
  • Možnosť bezproblémového rozšírenia o ďalšie komponenty systému Kärcher Rain SystemTM.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 4
Farba Žltá
Hmotnosť (kg) 2,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 380 x 289 x 113

Balenie obsahuje

  • Vrátane filtra
  • T-kus s reguláciou: 4 Kus(y)
  • I-kusy: 4 Kus(y)
  • Koncovky, veľké: 5 Kus(y)
  • Kvapkacie manžety: 10 Kus(y)
  • Hroty: 5 Kus(y)
  • Kvapkacia hadica: 10 m
  • Hadica Kärcher Rain System®: 1/2″, 1 x 15 m
  • Spojka: 2 Kus(y)
  • Prípojka na kohútik s redukciou G1, G3/4: 1 Kus(y)

Výbava

  • Regulovateľný prietok

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Kvetinové a zeleninové záhony
  • Živé ploty
  • Rastliny zasadené v rade za sebou
