Časticový filter
Časticový filter spoľahlivo ochráni Kärcher Rain System® pred čiastočkami špiny. Filtračná vložka sa dá pohodlne a jednoducho vybrať a vyčistiť.
Časticový filter chráni Kärcher Rain System® pred čiastočkami špiny. Filter sa pripája na koniec prívodnej hadice pri prechode na Kärcher Rain System®. Filtračná vložka sa dá kedykoľvek bez problémov vybrať a vyčistiť. Na vstupnej strane sa nachádza prípojka na vodovodný kohútik, ktorá je kompatibilná so všetkými známymi klik systémami. Na výstupnej strane je prípojka pre hadicu Kärcher Rain System® alebo kvapkaciu hadicu. Hadice sa jednoducho priamo nasúvajú alebo sa bez náradia montujú pomocou prevlečnej matice. Efektívny zavlažovací systém Kärcher Rain System® v sebe spája výhody mikro-kvapkania a bežného zavlažovania. Systém pracuje s tlakom do 4 bar, dá sa individuálne prispôsobiť takmer každému typu záhrady a perfektne spolupracuje so zariadením SensoTimer pre zavlažovanie podľa potreby.
Vlastnosti a výhody
Integrovaný filter
- Ochrana Kärcher Rain Systems pred čiastočkami špiny.
Vyberateľná filtračná vložka
- Filter sa jednoducho čistí.
Ergonomický dizajn
- Ľahká manipulácia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|G3/4
|Max. tlak (bar)
|4
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|179 x 47 x 47
Balenie obsahuje
- Prípojka na vodovodný kohútik G3/4
Výbava
- Prípojka pre hadicu Kärcher Rain System®
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Kvetinové a zeleninové záhony
Príslušenstvo
Časticový filter náhradný diel
Časticový filter náhradný diel