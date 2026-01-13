Časticový filter

Časticový filter spoľahlivo ochráni Kärcher Rain System® pred čiastočkami špiny. Filtračná vložka sa dá pohodlne a jednoducho vybrať a vyčistiť.

Časticový filter chráni Kärcher Rain System® pred čiastočkami špiny. Filter sa pripája na koniec prívodnej hadice pri prechode na Kärcher Rain System®. Filtračná vložka sa dá kedykoľvek bez problémov vybrať a vyčistiť. Na vstupnej strane sa nachádza prípojka na vodovodný kohútik, ktorá je kompatibilná so všetkými známymi klik systémami. Na výstupnej strane je prípojka pre hadicu Kärcher Rain System® alebo kvapkaciu hadicu. Hadice sa jednoducho priamo nasúvajú alebo sa bez náradia montujú pomocou prevlečnej matice. Efektívny zavlažovací systém Kärcher Rain System® v sebe spája výhody mikro-kvapkania a bežného zavlažovania. Systém pracuje s tlakom do 4 bar, dá sa individuálne prispôsobiť takmer každému typu záhrady a perfektne spolupracuje so zariadením SensoTimer pre zavlažovanie podľa potreby.

Vlastnosti a výhody
Integrovaný filter
  • Ochrana Kärcher Rain Systems pred čiastočkami špiny.
Vyberateľná filtračná vložka
  • Filter sa jednoducho čistí.
Ergonomický dizajn
  • Ľahká manipulácia.
Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit G3/4
Max. tlak (bar) 4
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 179 x 47 x 47

Balenie obsahuje

  • Prípojka na vodovodný kohútik G3/4

Výbava

  • Prípojka pre hadicu Kärcher Rain System®

Video

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Kvetinové a zeleninové záhony
Príslušenstvo
Časticový filter náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher