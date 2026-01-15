Kvapkacia hadica, 10 m

10 m dlhá kvapkacia hadica je vďaka rovnomernému rozvádzaniu vody ideálna na efektívne zavlažovanie živých plotov a kríkov. Hadicu je možné predĺžiť na 50 m.

10 m dlhá kvapkacia hadica je súčasťou systému Kärcher Rain System®. Voda po celej dĺžke kvapká rovnomerne z hadice a končí tam, kde je potrebná a zabezpečuje tak maximálne efektívne zavlažovanie živých plotov a kríkov. Hadicu je možné podľa potreby skrátiť a pomocou I-kusov predĺžiť alebo pomocou T-kusov rozvetviť (max. dĺžka hadice: 50 m). Na pripojenie na Kärcher Rain System® odporúčame hlavne T-kus. Pomocou odtoku regulovateľného na boku je možné optimálne nastaviť potrebný prietok kvapkacej hadice. Dvojvrstvová hadica neobsahuje kadmium, bárium a olovo a tým je zdravotne úplne neškodná. Optimálne sa hadica prevádzkuje s tlakom do 2 barov. Hadica sa montuje bez použitia náradia, a teda veľmi jednoducho. Kärcher Rain System® v sebe spája výhody mikro kvapkania a bežného zavlažovania, pracuje s tlakom do 4 barov a dá sa individuálne prispôsobiť každému typu záhrady.

Vlastnosti a výhody
Kvapkacia hadica pre Kärcher Rain System
  • Priame zavlažovanie pozdĺž rastlín.
Predĺženie až na 50 m
  • Rovnomerné vystupovanie po celej dĺžke hadice.
Kvalitná záhradná hadica
  • Ekologická a zdravotne neškodná.
Neobsahuje kadmium, bárium a olovo
  • Ekologická a zdravotne neškodná.
Odolnosť voči chladu
  • Hadica môže zostať vonku aj v zime.
Optimálny tlak pre kvapkaciu hadicu sú 2 bary
  • Rovnomerné vystupovanie po celej dĺžke hadice.
Použiteľná aj pod vrstvou zeme.
  • Kvapkacia hadica sa môže v sypkej zemine zahrabať až do hĺbky 5 cm.
Dĺžka 10 m
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 1/2″
Dĺžka hadice (m) 10
Max. tlak (bar) 4
Prietok pri 4 bar (l/h) 250
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 147 x 345 x 25

Výbava

  • Odolnosť voči chladu

Video

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Živé ploty
  • Rastliny zasadené v rade za sebou
Príslušenstvo