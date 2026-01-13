Tesniaca manžeta (5 ks)
Tesniace manžety sa môžu upevniť na ľubovoľné miesto na hadici systému Kärcher Rain System®. Jednoducho sa montujú a spoľahlivo uzatvoria nepotrebné manžetové otvory. 5 kusov v balení.
Tesniace manžety sú súčasťou systému Kärcher Rain System®. Dajú sa jednoducho pripevniť všade na hadicu systému Kärcher Rain System® a utesňujú tak už nepotrebné otvory pre manžety. Umožňuje to pogumovaná plocha a integrovaný kolík na vnútornej strane. Montáž sa vykonáva rýchlo, jednoducho a bez náradia. Kolík sa zasunie do otvoru, ktorý je potrebné uzavrieť, a manžeta sa zatvorí. Hadica je tak bezpečne utesnená a dá sa ďalej používať bez nechceného plytvania vodou. Maximálne efektívny zavlažovací systém Kärcher Rain System® pracuje s tlakom do 4 barov, ponúka 1/2" hadicu s kvapkacími a striekacími manžetami a spája v sebe výhody mikro-kvapkania a bežného zavlažovania. Kärcher Rain System® sa dá individuálne prispôsobiť takmer každej záhrade a perfektne spolupracuje so zariadením SensoTimer na zavlažovanie podľa potreby.
Vlastnosti a výhody
Opakovane uzatvárateľná manžeta
- Manžeta sa dá pripevniť a zložiť flexibilne podľa potreby
Upevnenie na hadicu systému Kärcher Rain System™
- Flexibilné a presné upevňovanie
Pogumovaná plocha vrátane kolíkov na vnútornej strane
- Jednoduché uzavretie otvorov v hadici
- Hadica systému Kärcher Rain System™ sa môže využívať flexibilne
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|4
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|16 x 23 x 21
Balenie obsahuje
- Tesniace manžety: 5 Kus(y)
Video
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Kvetinové a zeleninové záhony