I-kus (2 ks)
I-kus spojí 2 hadice Kärcher Rain System® alebo kvapkacie hadice. Pomocou I-kusu je možné napr. napojiť kvapkaciu hadicu na hadicu Kärcher Rain System®. 2 kusy v balení.
I-kus je súčasťou systému Kärcher Rain System®. Navzájom spája dve hadice systému Kärcher Rain System® príp. kvapkacie hadice a umožňuje individuálne prispôsobenie podľa potreby. I-kus sa ideálne hodí na pripojenie kvapkacej hadice na koniec systému Kärcher Rain System® alebo spojenie dvoch hadíc systému Kärcher Rain System®. Hadica sa montuje bez použitia náradia, a teda veľmi jednoducho. Hadica sa jednoducho nasunie na I-kus a zafixuje prevlečnou maticou. Kärcher Rain System® v sebe spája výhody mikro-kvapkania a bežného zavlažovania. Maximálne efektívny zavlažovací systém pracuje s tlakom do 4 barov, ponúka 1/2" hadicu s kvapkacími a striekacími manžetami, dá sa individuálne prispôsobiť takmer každému typu záhrady a perfektne spolupracuje so zariadením SensoTimer pre zavlažovanie podľa potreby.
Vlastnosti a výhody
I kus s dvomi prípojkami
- Na spojenie hadíc systému Kärcher Rain System™ a kvapkacích hadíc.
Ergonomický dizajn
- Ľahká manipulácia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|4
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|101 x 26 x 26
Balenie obsahuje
- I-kusy: 2 Kus(y)
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Kvetinové a zeleninové záhony