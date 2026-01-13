I-kus (2 ks)

I-kus spojí 2 hadice Kärcher Rain System® alebo kvapkacie hadice. Pomocou I-kusu je možné napr. napojiť kvapkaciu hadicu na hadicu Kärcher Rain System®. 2 kusy v balení.

I-kus je súčasťou systému Kärcher Rain System®. Navzájom spája dve hadice systému Kärcher Rain System® príp. kvapkacie hadice a umožňuje individuálne prispôsobenie podľa potreby. I-kus sa ideálne hodí na pripojenie kvapkacej hadice na koniec systému Kärcher Rain System® alebo spojenie dvoch hadíc systému Kärcher Rain System®. Hadica sa montuje bez použitia náradia, a teda veľmi jednoducho. Hadica sa jednoducho nasunie na I-kus a zafixuje prevlečnou maticou. Kärcher Rain System® v sebe spája výhody mikro-kvapkania a bežného zavlažovania. Maximálne efektívny zavlažovací systém pracuje s tlakom do 4 barov, ponúka 1/2" hadicu s kvapkacími a striekacími manžetami, dá sa individuálne prispôsobiť takmer každému typu záhrady a perfektne spolupracuje so zariadením SensoTimer pre zavlažovanie podľa potreby.

Vlastnosti a výhody
I kus s dvomi prípojkami
  • Na spojenie hadíc systému Kärcher Rain System™ a kvapkacích hadíc.
Ergonomický dizajn
  • Ľahká manipulácia.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 4
Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 101 x 26 x 26

Balenie obsahuje

  • I-kusy: 2 Kus(y)

Video

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Kvetinové a zeleninové záhony
Príslušenstvo