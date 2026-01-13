Hrot
Hrot slúži na zafixovanie hadíc Kärcher Rain System® a kvapkacích hadíc. Gumený krúžok na očku zaručuje bezpečné upevnenie. 5 kusov v balení.
Hrot je súčasťou systému Kärcher Rain System®. Spoľahlivo zafixuje hadicu systému Kärcher Rain System® a kvapkaciu hadicu na želanom mieste a vytvorí potrebnú vzdialenosť od pôdy. 17 cm dlhý hrot má na sebe značky, ako pomôcku pre pohodlné určenie optimálnej hĺbky zastrčenia. Gumený krúžok na očku zaručuje bezpečné upevnenie hadíc. Kärcher Rain System® v sebe spája výhody mikro-kvapkania a bežného zavlažovania. Maximálne efektívny zavlažovací systém Kärcher Rain System® pracuje s tlakom do 4 barov a ponúka 1/2" hadicu s kvapkacími a striekacími manžetami. Kärcher Rain System® sa dá individuálne prispôsobiť takmer každej záhrade a perfektne spolupracuje so zariadením SensoTimer pre zavlažovanie podľa potreby.
Vlastnosti a výhody
Ostrý hrot
- Ľahko sa dostáva do zeme
Gumený krúžok na fixáciu
- Hadica systému Kärcher Rain System™ a kvapkacia hadica sa môžu optimálne zafixovať
Robustná konštrukcia
- Obzvlášť stabilný zapichovací hrot
Značkovacia pomôcka
- Určenie optimálnej hĺbky zasunutia do zeme
Ergonomický dizajn
- Ľahká manipulácia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|24 x 25 x 169
Balenie obsahuje
- Hroty: 5 Kus(y)
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Kvetinové a zeleninové záhony