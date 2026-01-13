Hadica pre Kärcher Rain System

Hadica Kärcher Rain System® zásobuje Kärcher Rain System® vodou. Rôzne regulovateľné komponenty pre výstup vody je možné pripojiť priamo na hadicu.

Hadica systému Kärcher Rain System® je hlavnou súčasťou systému Kärcher Rain System®. Rovnomerne rozvádza vodu v rámci systému. Na hadicu sa dajú optimálne upevniť kvapkacie, tesniace a rozstrekovacie manžety. Hadicu je možné podľa potreby skrátiť a pomocou I-kusov predĺžiť alebo pomocou T-kusov rozvetviť. Na koniec hadice sa dá pripojiť napr. kvapkacia hadica, ktorá má dĺžku 10 m. Výplet odolný voči tlaku neobsahuje kadmium, bárium a olovo, a tým je zdravotne úplne neškodný. Vonkajšia vrstva, ktorá neprepúšťa UV žiarenie, je odolná voči poveternostným vplyvom, chráni materiál a svetlonepriepustná medzivrstva zabraňuje tvorbe rias v hadici. Hadica sa montuje jednoducho bez použitia náradia. Kärcher Rain System® v sebe spája výhody mikro kvapkania a bežného zavlažovania, pracuje s tlakom do 4 bar a ponúka 1/2" hadicu s kvapkacími a striekacími manžetami. Kärcher Rain System® sa dá individuálne prispôsobiť takmer každému typu záhrady a perfektne spolupracuje so zariadením SensoTimer pre zavlažovania podľa potreby.

Vlastnosti a výhody
Prívodná hadica systému Kärcher Rain SystemTM
  • Kvapkacie, tesniace a rozstrekovacie manžety sa dajú perfektne upevniť.
Kvalitná záhradná hadica
  • Ekologická a zdravotne neškodná.
Neobsahuje kadmium, bárium a olovo
  • Ekologická a zdravotne neškodná.
6 rokov záruka
  • Dlhá životnosť.
Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do +65 ℃
  • Zaručená odolnosť a dlhá životnosť.
Svetlonepriepustná medzivrstva
  • Zabraňuje tvorbe rias v hadici.
Šikovná záhradná hadica s tkanou výstužou odolnou voči tlaku
  • Pre ľahkú manipuláciu.
  • Zaručená odolnosť a dlhá životnosť.
Šikovná záhradná hadica s tkanou výstužou odolnou voči tlaku
Kvalitná 3-vrstvová záhradná hadica
  • Maximálne flexibilné ukladanie hadice.
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 1/2″
Dĺžka hadice (m) 10
Max. tlak (bar) 4
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 1,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 262 x 258 x 70

Video

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Kvetinové a zeleninové záhony
Príslušenstvo