Hadica pre Kärcher Rain System
Hadica Kärcher Rain System® zásobuje Kärcher Rain System® vodou. Rôzne regulovateľné komponenty pre výstup vody je možné pripojiť priamo na hadicu.
Hadica systému Kärcher Rain System® je hlavnou súčasťou systému Kärcher Rain System®. Rovnomerne rozvádza vodu v rámci systému. Na hadicu sa dajú optimálne upevniť kvapkacie, tesniace a rozstrekovacie manžety. Hadicu je možné podľa potreby skrátiť a pomocou I-kusov predĺžiť alebo pomocou T-kusov rozvetviť. Na koniec hadice sa dá pripojiť napr. kvapkacia hadica, ktorá má dĺžku 10 m. Výplet odolný voči tlaku neobsahuje kadmium, bárium a olovo, a tým je zdravotne úplne neškodný. Vonkajšia vrstva, ktorá neprepúšťa UV žiarenie, je odolná voči poveternostným vplyvom, chráni materiál a svetlonepriepustná medzivrstva zabraňuje tvorbe rias v hadici. Hadica sa montuje jednoducho bez použitia náradia. Kärcher Rain System® v sebe spája výhody mikro kvapkania a bežného zavlažovania, pracuje s tlakom do 4 bar a ponúka 1/2" hadicu s kvapkacími a striekacími manžetami. Kärcher Rain System® sa dá individuálne prispôsobiť takmer každému typu záhrady a perfektne spolupracuje so zariadením SensoTimer pre zavlažovania podľa potreby.
Vlastnosti a výhody
Prívodná hadica systému Kärcher Rain SystemTM
- Kvapkacie, tesniace a rozstrekovacie manžety sa dajú perfektne upevniť.
Kvalitná záhradná hadica
- Ekologická a zdravotne neškodná.
Neobsahuje kadmium, bárium a olovo
- Ekologická a zdravotne neškodná.
6 rokov záruka
- Dlhá životnosť.
Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do +65 ℃
- Zaručená odolnosť a dlhá životnosť.
Svetlonepriepustná medzivrstva
- Zabraňuje tvorbe rias v hadici.
Šikovná záhradná hadica s tkanou výstužou odolnou voči tlaku
- Pre ľahkú manipuláciu.
- Zaručená odolnosť a dlhá životnosť.
Šikovná záhradná hadica s tkanou výstužou odolnou voči tlaku
Kvalitná 3-vrstvová záhradná hadica
- Maximálne flexibilné ukladanie hadice.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer
|1/2″
|Dĺžka hadice (m)
|10
|Max. tlak (bar)
|4
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|1,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|262 x 258 x 70
Video
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Kvetinové a zeleninové záhony