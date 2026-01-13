Koncovka (2 ks)
Pomocou koncovky je možné hadice Kärcher Rain System® ako aj kvapkacie hadice bezpečne uzavrieť. Montuje sa bez náradia na koniec príslušnej hadice. 2 kusy v balení.
Koncovka je súčasťou systému Kärcher Rain System®. Ukončuje hadicu systému Kärcher Rain System® príp. kvapkaciu hadicu, a tým umožňuje individuálne a flexibilné prispôsobenie systému príslušnej situácii v záhrade. Položené alebo skrátené hadice je možné na ľubovoľnom mieste ukončiť. Hadica sa montuje veľmi jednoducho bez použitia náradia. Hadica sa jednoducho nasunie na koncovku a zafixuje prevlečnou maticou. Kärcher Rain System® v sebe spája výhody mikro-kvapkania a bežného zavlažovania. Kärcher Rain System™ pracuje s tlakom do 4 barov a ponúka 1/2" hadicu s kvapkacími a striekacími manžetami. Kärcher Rain System® sa dá individuálne prispôsobiť takmer každému typu záhrady a perfektne spolupracuje so zariadením SensoTimer pre úsporné zavlažovanie podľa potreby.
Vlastnosti a výhody
Koncovka
- Bezpečné ukončenie hadice systému Kärcher Rain System™ príp. kvapkacej hadice.
Ergonomický dizajn
- Ľahká manipulácia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|4
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|64 x 26 x 26
Balenie obsahuje
- Koncovky, veľké: 2 Kus(y)
Video
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Kvetinové a zeleninové záhony