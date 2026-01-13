Koncovka (2 ks)

Pomocou koncovky je možné hadice Kärcher Rain System® ako aj kvapkacie hadice bezpečne uzavrieť. Montuje sa bez náradia na koniec príslušnej hadice. 2 kusy v balení.

Koncovka je súčasťou systému Kärcher Rain System®. Ukončuje hadicu systému Kärcher Rain System® príp. kvapkaciu hadicu, a tým umožňuje individuálne a flexibilné prispôsobenie systému príslušnej situácii v záhrade. Položené alebo skrátené hadice je možné na ľubovoľnom mieste ukončiť. Hadica sa montuje veľmi jednoducho bez použitia náradia. Hadica sa jednoducho nasunie na koncovku a zafixuje prevlečnou maticou. Kärcher Rain System® v sebe spája výhody mikro-kvapkania a bežného zavlažovania. Kärcher Rain System™ pracuje s tlakom do 4 barov a ponúka 1/2" hadicu s kvapkacími a striekacími manžetami. Kärcher Rain System® sa dá individuálne prispôsobiť takmer každému typu záhrady a perfektne spolupracuje so zariadením SensoTimer pre úsporné zavlažovanie podľa potreby.

Vlastnosti a výhody
Koncovka
  • Bezpečné ukončenie hadice systému Kärcher Rain System™ príp. kvapkacej hadice.
Ergonomický dizajn
  • Ľahká manipulácia.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 4
Farba Čierna
Rozmery (d x š x v) (mm) 64 x 26 x 26

Balenie obsahuje

  • Koncovky, veľké: 2 Kus(y)

Video

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Kvetinové a zeleninové záhony
Príslušenstvo