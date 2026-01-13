Kvapkacia hadica, 25 m
25 m dlhá kvapkacia hadica je vďaka rovnomernému rozvádzaniu vody ideálna na efektívne zavlažovanie živých plotov a kríkov. Hadicu je možné predĺžiť na 50 m.
25 m dlhá kvapkacia hadica je súčasťou systému Kärcher Rain System®. Voda po celej dĺžke kvapká rovnomerne z hadice a končí tam, kde je potrebná. Tým je zabezpečené maximálne efektívne zavlažovanie živých plotov a kríkov. Hadicu je možné podľa potreby skrátiť a pomocou I-kusov predĺžiť alebo pomocou T-kusov rozvetviť (max. dĺžka hadice: 50 m). Na pripojenie na Kärcher Rain System® odporúčame hlavne T-kus. Pomocou odtoku regulovateľného na boku je možné optimálne nastaviť potrebný prietok kvapkacej hadice. Dvojvrstvová hadica neobsahuje kadmium, bárium a olovo, tým je zdravotne úplne neškodná. Optimálne sa hadica prevádzkuje s tlakom do 2 barov, montuje sa bez použitia náradia, a teda veľmi jednoducho. Kärcher Rain System® v sebe spája výhody mikro kvapkania a bežného zavlažovania, pracuje s tlakom do 4 barov a dá sa individuálne prispôsobiť každému typu záhrady.
Vlastnosti a výhody
Kvapkacia hadica pre Kärcher Rain System™
- Priame zavlažovanie pozdĺž rastlín.
Predĺženie až na 50 m
Kvalitná záhradná hadica
- Ekologická a zdravotne neškodná.
Neobsahuje kadmium, bárium a olovo
Odolnosť voči chladu
- Hadica môže zostať vonku aj v zime.
Optimálny tlak pre kvapkaciu hadicu sú 2 bary
Použiteľná aj pod vrstvou zeme.
- Kvapkacia hadica sa môže v sypkej zemine zahrabať až do hĺbky 5 cm.
Dĺžka 25 m
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer
|1/2″
|Dĺžka hadice (m)
|25
|Max. tlak (bar)
|4
|Prietok pri 4 bar (l/h)
|625
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|1,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|235 x 455 x 29
Výbava
- Odolnosť voči chladu
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Živé ploty
- Rastliny zasadené v rade za sebou