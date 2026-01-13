Kvapkacia manžeta (5 ks)

Kvapkacie manžety s ihlou sa môžu upevniť na ľubovoľné miesto na hadici systému Kärcher Rain System®. Regulovateľné kvapkacie zariadenie umožňuje priame zavlažovanie rastlín. 5 ks v balení

Kvapkacie manžety umožňujú priame zavlažovanie rastlín a sú súčasťou inovačného systému "Kärcher Rain System®". Môžu sa upevniť na ľubovoľné miesto na hadici systému Kärcher Rain System®. Montáž sa vykonáva rýchlo, jednoducho a bez náradia. Kvapkacia manžeta sa otvorí, pomocou zabudovanej ihly sa zavlažovacia hadica na ľubovoľnom miest napichne a manžeta sa zafixuje zatvorením. Hotovo. Pomocou otočnej hlavy je možné podľa potreby nastaviť prietok od 0 do 10 l/h a predíde sa tak plytvaniu vodou. Maximálne efektívny zavlažovací systém Kärcher Rain System® pracuje s tlakom do 4 barov, ponúka 1/2" hadicu s kvapkacími a striekacími manžetami a spája v sebe výhody mikro-kvapkania a bežného zavlažovania. Kärcher Rain System® sa dá individuálne prispôsobiť takmer každej záhrade a perfektne spolupracuje so zariadením SensoTimer pre zavlažovanie podľa potreby.

Vlastnosti a výhody
Regulovateľný prietok
  • Cielené zavlažovanie rastlín podľa potreby
Ihla v manžete
  • Montáž bez náradia.
Upevnenie na hadicu systému Kärcher Rain System
  • Flexibilné a presné upevňovanie
Opakovane uzatvárateľná manžeta
  • Manžeta sa dá pripevniť a zložiť flexibilne podľa potreby
Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 4
Prietok pri 4 bar (l/h) 10
Farba Čierna
Rozmery (d x š x v) (mm) 15 x 24 x 40

Balenie obsahuje

  • Kvapkacie manžety: 5 Kus(y)

Výbava

  • Regulovateľný prietok

Video

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Kvetinové a zeleninové záhony
Príslušenstvo