T-kus s reguláciou (2 ks)
T-kus s reguláciou spojí 3 hadice Kärcher Rain System® alebo kvapkacie hadice. Na bočnom vývode je možné regulovať prietok, čím sa optimálne hodí na pripojenie kvapkacej hadice. 2ks v balení
T-kus s reguláciou je súčasťou systému Kärcher Rain System®. Navzájom spája tri hadice systému Kärcher Rain System® príp. kvapkacie hadice a umožňuje spájanie dvoch nezávislých hadicových vedení. Systém sa tak dá perfektne prispôsobiť individuálnym požiadavkam. Na bočnom vývode je možné regulovať prietok, a tým aj tlak a optimálne sa hodí napr. na pripojenie kvapkacej hadice. Hadica sa montuje bez použitia náradia, a teda veľmi jednoducho. Hadica sa jednoducho nasunie na T-kus a zafixuje prevlečnou maticou. Maximálne efektívny zavlažovací systém Kärcher Rain System® v sebe spája výhody mikro kvapkania a bežného zavlažovania, pracuje s tlakom do 4 bar a ponúka 1/2" hadicu s kvapkacími a striekacími manžetami. Kärcher Rain System® sa dá individuálne prispôsobiť takmer každému typu záhrady a perfektne spolupracuje so zariadením SensoTimer pre zavlažovania podľa potreby.
Vlastnosti a výhody
Regulovateľný bočný výstup
- Cielené zavlažovanie rastlín podľa potreby.
- Bočný výstup sa ideálne hodí ako prípojka kvapkacej hadice.
Regulovateľný bočný výstup
T kus s tromi prípojkami
- Na spojenie hadíc systému Kärcher Rain System™ a kvapkacích hadíc.
Ergonomický dizajn
- Ľahká manipulácia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|4
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|108 x 102 x 33
Balenie obsahuje
- T-kus s reguláciou: 2 Kus(y)
Výbava
- Regulovateľný prietok
Video
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Kvetinové a zeleninové záhony