T-kus s reguláciou (2 ks)

T-kus s reguláciou spojí 3 hadice Kärcher Rain System® alebo kvapkacie hadice. Na bočnom vývode je možné regulovať prietok, čím sa optimálne hodí na pripojenie kvapkacej hadice. 2ks v balení

T-kus s reguláciou je súčasťou systému Kärcher Rain System®. Navzájom spája tri hadice systému Kärcher Rain System® príp. kvapkacie hadice a umožňuje spájanie dvoch nezávislých hadicových vedení. Systém sa tak dá perfektne prispôsobiť individuálnym požiadavkam. Na bočnom vývode je možné regulovať prietok, a tým aj tlak a optimálne sa hodí napr. na pripojenie kvapkacej hadice. Hadica sa montuje bez použitia náradia, a teda veľmi jednoducho. Hadica sa jednoducho nasunie na T-kus a zafixuje prevlečnou maticou. Maximálne efektívny zavlažovací systém Kärcher Rain System® v sebe spája výhody mikro kvapkania a bežného zavlažovania, pracuje s tlakom do 4 bar a ponúka 1/2" hadicu s kvapkacími a striekacími manžetami. Kärcher Rain System® sa dá individuálne prispôsobiť takmer každému typu záhrady a perfektne spolupracuje so zariadením SensoTimer pre zavlažovania podľa potreby.

Vlastnosti a výhody
Regulovateľný bočný výstup
  • Cielené zavlažovanie rastlín podľa potreby.
  • Bočný výstup sa ideálne hodí ako prípojka kvapkacej hadice.
T kus s tromi prípojkami
  • Na spojenie hadíc systému Kärcher Rain System™ a kvapkacích hadíc.
Ergonomický dizajn
  • Ľahká manipulácia.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 4
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 108 x 102 x 33

Balenie obsahuje

  • T-kus s reguláciou: 2 Kus(y)

Výbava

  • Regulovateľný prietok

Video

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Kvetinové a zeleninové záhony
Príslušenstvo