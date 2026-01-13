Súprava trysiek
Súprava trysiek obsahuje rôzne striekacie, tesniace a kvapkacie manžety pre ľubovoľné upevnenie na Kärcher Rain System® a individuálne rozšírenie efektívneho systému zavlažovania.
Súprava trysiek je doplnkovou súpravou k zavlažovaciemu systému Kärcher Rain System® a obsahuje 5 kvapkacích manžiet, 10 tesniacich a 10 striekacích manžiet (4x 90°, 4x 180°, 2x 360°) a 5 hrotov. Kvapkacie a striekacie manžety sa môžu sa upevniť na ľubovoľné miesto na hadici systému Kärcher Rain System®. Montáž manžiet sa vykonáva rýchlo, jednoducho a bez náradia. Integrovaná ihla otvorenej manžety sa jednoducho zapichne do hadice. Zatvorením sa manžeta pevne zafixuje na hadici. Prietok kvapkacej manžety sa dá ľubovoľne nastaviť (0-10 l/h). Nasmerovanie uhla striekania sa dá vďaka otočnej hlavy striekacej manžety nastaviť horizontálne alebo vertikálne. Na tryske je možné podľa potreby regulovať prietok od 0 do 55 l/h, čím sa šetrí vodou. Nepotrebné otvory na hadici je možné opäť bezpečne uzavrieť pomocou tesniacej manžety. Kärcher Rain System® pracuje s max. 4 barmi, spája v sebe výhody mikro kvapkania a bežného zavlažovania a dá sa individuálne prispôsobiť každému typu záhrady.
Vlastnosti a výhody
Doplnková súprava pre Kärcher Rain SystemTM
- Rozšírenie systému Kärcher Rain SystemTM
Regulovateľný prietok rozstrekovacích trysiek a kvapkacích manžiet
- Cielené zavlažovanie rastlín podľa potreby.
Upevnenie na hadicu systému Kärcher Rain System™
- Flexibilné a presné upevňovanie.
Manžety s ihlou
- Montáž bez náradia.
Nastaviteľná striekacia hlava striekacích manžiet
- Uhol striekania sa dá pohodlne a optimálne nastaviť
Striekacie manžety s rôznymi tryskovými hlavami
- Rôzne uhly striekania na cielené zavlažovanie
Opakovane uzatvárateľné manžety
- Manžeta sa dá pripevniť a zložiť flexibilne podľa potreby
Hrot so značkovacou pomôckou
- Určenie optimálnej hĺbky zasunutia do zeme
Hrot s gumeným krúžkom na fixáciu
- Hadica systému Kärcher Rain System™ a kvapkacia hadica sa môžu optimálne zafixovať
Pogumovaná plocha na vnútornej strane tesniacich manžiet
- Bezpečné opätovné uzavretie otvorov pomocou manžety
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|4
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|15 x 24 x 54
Balenie obsahuje
- Kvapkacie manžety: 5 Kus(y)
- Tesniace manžety: 10 Kus(y)
- Hroty: 5 Kus(y)
- Striekacia manžeta 360°: 2 Kus(y)
- Striekacia manžeta 180°: 4 Kus(y)
- Striekacia manžeta 90°: 4 Kus(y)
Výbava
- Regulovateľný prietok
Video
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Kvetinové a zeleninové záhony
- Črepníkové rastliny
- Okrasné rastliny