Súprava trysiek

Súprava trysiek obsahuje rôzne striekacie, tesniace a kvapkacie manžety pre ľubovoľné upevnenie na Kärcher Rain System® a individuálne rozšírenie efektívneho systému zavlažovania.

Súprava trysiek je doplnkovou súpravou k zavlažovaciemu systému Kärcher Rain System® a obsahuje 5 kvapkacích manžiet, 10 tesniacich a 10 striekacích manžiet (4x 90°, 4x 180°, 2x 360°) a 5 hrotov. Kvapkacie a striekacie manžety sa môžu sa upevniť na ľubovoľné miesto na hadici systému Kärcher Rain System®. Montáž manžiet sa vykonáva rýchlo, jednoducho a bez náradia. Integrovaná ihla otvorenej manžety sa jednoducho zapichne do hadice. Zatvorením sa manžeta pevne zafixuje na hadici. Prietok kvapkacej manžety sa dá ľubovoľne nastaviť (0-10 l/h). Nasmerovanie uhla striekania sa dá vďaka otočnej hlavy striekacej manžety nastaviť horizontálne alebo vertikálne. Na tryske je možné podľa potreby regulovať prietok od 0 do 55 l/h, čím sa šetrí vodou. Nepotrebné otvory na hadici je možné opäť bezpečne uzavrieť pomocou tesniacej manžety. Kärcher Rain System® pracuje s max. 4 barmi, spája v sebe výhody mikro kvapkania a bežného zavlažovania a dá sa individuálne prispôsobiť každému typu záhrady.

Vlastnosti a výhody
Doplnková súprava pre Kärcher Rain SystemTM
  • Rozšírenie systému Kärcher Rain SystemTM
Regulovateľný prietok rozstrekovacích trysiek a kvapkacích manžiet
  • Cielené zavlažovanie rastlín podľa potreby.
Upevnenie na hadicu systému Kärcher Rain System
  • Flexibilné a presné upevňovanie.
Manžety s ihlou
  • Montáž bez náradia.
Nastaviteľná striekacia hlava striekacích manžiet
  • Uhol striekania sa dá pohodlne a optimálne nastaviť
Striekacie manžety s rôznymi tryskovými hlavami
  • Rôzne uhly striekania na cielené zavlažovanie
Opakovane uzatvárateľné manžety
  • Manžeta sa dá pripevniť a zložiť flexibilne podľa potreby
Hrot so značkovacou pomôckou
  • Určenie optimálnej hĺbky zasunutia do zeme
Hrot s gumeným krúžkom na fixáciu
  • Hadica systému Kärcher Rain System™ a kvapkacia hadica sa môžu optimálne zafixovať
Pogumovaná plocha na vnútornej strane tesniacich manžiet
  • Bezpečné opätovné uzavretie otvorov pomocou manžety
Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 4
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 15 x 24 x 54

Balenie obsahuje

  • Kvapkacie manžety: 5 Kus(y)
  • Tesniace manžety: 10 Kus(y)
  • Hroty: 5 Kus(y)
  • Striekacia manžeta 360°: 2 Kus(y)
  • Striekacia manžeta 180°: 4 Kus(y)
  • Striekacia manžeta 90°: 4 Kus(y)

Výbava

  • Regulovateľný prietok

Video

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Kvetinové a zeleninové záhony
  • Črepníkové rastliny
  • Okrasné rastliny
Príslušenstvo