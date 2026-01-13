Spojovacia súprava

Spojovacia súprava obsahuje rôzne T-kusy, I-kusy a koncovky, ktoré rozširujú Kärcher Rain System® a ponúkajú možnosť pripojenia ďalších hadíc Kärcher Rain System®.

Spojovacia súprava je doplnkovou súpravou k efektívnemu zavlažovaciemu systému Kärcher Rain System® a obsahuje 4 T-kusy, 4 I-kusy a 5 koncoviek. T-kus spája tri hadice systému Kärcher Rain System® príp. kvapkacie hadice, I-kus dve. Na bočnom vývode T-kusu je možné regulovať prietok, a tým aj tlak. Optimálne sa hodí napr. na pripojenie kvapkacej hadice. I-kus sa najlepšie hodí na pripojenie kvapkacej hadice na koniec systému Kärcher Rain System® alebo spojenie dvoch hadíc systému Kärcher Rain System®. Pomocou koncovky je možné položené alebo skrátené hadice na ľubovoľnom mieste ukončiť. Hadice sa montujú veľmi jednoducho bez použitia náradia: Hadica sa jednoducho nasunie na spojovací kus alebo koncovku a zafixuje prevlečnou maticou. Kärcher Rain System® sa dá individuálne prispôsobiť takmer každej záhrade a perfektne spolupracuje so zariadením SensoTimer na zavlažovanie podľa potreby.

Vlastnosti a výhody
Doplnková súprava pre Kärcher Rain SystemTM
  • Rozšírenie systému Kärcher Rain SystemTM
T kus s regulovateľný bočný výstupom
  • Cielené zavlažovanie rastlín podľa potreby.
  • Bočný výstup ako ideálna prípojka pre kvapkaciu hadicu
T kus s tromi prípojkami
  • Pohodlné spojenie hadíc systému Kärcher Rain System™ a kvapkacích hadíc
Koncovka
  • Pohodlné uzatvorenie hadice systému Kärcher Rain System™ alebo kvapkacej hadice
I kus s dvomi prípojkami
  • Pohodlné spojenie hadíc systému Kärcher Rain System™ a kvapkacích hadíc
Ergonomický dizajn
  • Ľahká manipulácia.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 4
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 103 x 101 x 33

Balenie obsahuje

  • T-kus s reguláciou: 4 Kus(y)
  • I-kusy: 4 Kus(y)
  • Koncovky, veľké: 5 Kus(y)

Výbava

  • Regulovateľný prietok

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Kvetinové a zeleninové záhony
Príslušenstvo
Spojovacia súprava náhradný diel

