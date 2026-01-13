Spojovacia súprava
Spojovacia súprava obsahuje rôzne T-kusy, I-kusy a koncovky, ktoré rozširujú Kärcher Rain System® a ponúkajú možnosť pripojenia ďalších hadíc Kärcher Rain System®.
Spojovacia súprava je doplnkovou súpravou k efektívnemu zavlažovaciemu systému Kärcher Rain System® a obsahuje 4 T-kusy, 4 I-kusy a 5 koncoviek. T-kus spája tri hadice systému Kärcher Rain System® príp. kvapkacie hadice, I-kus dve. Na bočnom vývode T-kusu je možné regulovať prietok, a tým aj tlak. Optimálne sa hodí napr. na pripojenie kvapkacej hadice. I-kus sa najlepšie hodí na pripojenie kvapkacej hadice na koniec systému Kärcher Rain System® alebo spojenie dvoch hadíc systému Kärcher Rain System®. Pomocou koncovky je možné položené alebo skrátené hadice na ľubovoľnom mieste ukončiť. Hadice sa montujú veľmi jednoducho bez použitia náradia: Hadica sa jednoducho nasunie na spojovací kus alebo koncovku a zafixuje prevlečnou maticou. Kärcher Rain System® sa dá individuálne prispôsobiť takmer každej záhrade a perfektne spolupracuje so zariadením SensoTimer na zavlažovanie podľa potreby.
Vlastnosti a výhody
Doplnková súprava pre Kärcher Rain SystemTM
- Rozšírenie systému Kärcher Rain SystemTM
T kus s regulovateľný bočný výstupom
- Cielené zavlažovanie rastlín podľa potreby.
- Bočný výstup ako ideálna prípojka pre kvapkaciu hadicu
T kus s tromi prípojkami
- Pohodlné spojenie hadíc systému Kärcher Rain System™ a kvapkacích hadíc
Koncovka
- Pohodlné uzatvorenie hadice systému Kärcher Rain System™ alebo kvapkacej hadice
I kus s dvomi prípojkami
- Pohodlné spojenie hadíc systému Kärcher Rain System™ a kvapkacích hadíc
Ergonomický dizajn
- Ľahká manipulácia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|4
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|103 x 101 x 33
Balenie obsahuje
- T-kus s reguláciou: 4 Kus(y)
- I-kusy: 4 Kus(y)
- Koncovky, veľké: 5 Kus(y)
Výbava
- Regulovateľný prietok
Video
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Kvetinové a zeleninové záhony
Príslušenstvo
Spojovacia súprava náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher