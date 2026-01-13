Súprava s kvapkacou hadicou

Súprava s kvapkacou hadicou pripravená na pripojenie (vrátane filtra a koncovky) sa vďaka rovnomernému rozvádzaniu vody hodí hlavne na efektívne zavlažovanie kríkov a živých plotov.

Súprava s kvapkacou hadicou je kompletná súprava pripravená na pripojenie, obsahuje časticový filter, 20 m kvapkaciu hadicu a jednu koncovku. Voda po celej dĺžke hadice kvapká z hadice rovnomerne. Keďže sa voda dodáva presne tam, kde je potrebná, je zavlažovanie živých plotov a kríkov optimálne. Hadica sa dá podľa potreby skrátiť a bezpečne uzavrieť pomocou koncovky. Dvojvrstvová hadica neobsahuje kadmium, bárium a olovo, a tým je zdravotne úplne neškodná. Ideálne sa hadica prevádzkuje s tlakom do 2 barov. Časticový filter chráni kvapkaciu hadicu pred čiastočkami špiny. Filtračná vložka sa dá bez problémov vybrať a vyčistiť. Na vstupnej strane sa nachádza prípojka na vodovodný kohútik, ktorá je kompatibilná so všetkými známymi klik systémami. Efektívny zavlažovací systém Kärcher Rain System® v sebe spája výhody mikro-kvapkania a bežného zavlažovania. Pracuje s tlakom do 4 barov a dá sa individuálne prispôsobiť takmer každej záhrade.

Vlastnosti a výhody
Kvapkacia hadica pre Kärcher Rain System
  • Priame zavlažovanie pozdĺž rastlín.
Vrát. koncovky a filtra
  • Kompletná súprava pripravená na napojenie
  • Kompatibilné so všetkými známymi klik systémami
Predĺženie až na 50 m
  • Rovnomerné vystupovanie po celej dĺžke hadice.
Kvalitná záhradná hadica
  • Zdravotne neškodná a ekologická.
Neobsahuje kadmium, bárium a olovo
  • Zdravotne neškodná a ekologická.
Odolnosť voči chladu
  • Hadica môže zostať vonku aj v zime.
Optimálny tlak pre kvapkaciu hadicu sú 2 bary
  • Rovnomerné vystupovanie po celej dĺžke hadice.
Môže sa skryť pod vrstvu zeminy
  • Kvapkacia hadica sa môže v sypkej zemine zahrabať až do hĺbky 5 cm.
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 1/2″
Dĺžka hadice (m) 20
Pripájací závit G3/4
Max. tlak (bar) 4
Prietok pri 4 bar (l/h) 500
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 1,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 223 x 385 x 28

Balenie obsahuje

  • Koncovky, veľké: 1 Kus(y)
  • Kvapkacia hadica: 20 m
  • Časticový filter: 1 Kus(y)

Video

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Živé ploty
  • Rastliny zasadené v rade za sebou
Príslušenstvo
Súprava s kvapkacou hadicou náhradný diel

