Súprava s kvapkacou hadicou
Súprava s kvapkacou hadicou pripravená na pripojenie (vrátane filtra a koncovky) sa vďaka rovnomernému rozvádzaniu vody hodí hlavne na efektívne zavlažovanie kríkov a živých plotov.
Súprava s kvapkacou hadicou je kompletná súprava pripravená na pripojenie, obsahuje časticový filter, 20 m kvapkaciu hadicu a jednu koncovku. Voda po celej dĺžke hadice kvapká z hadice rovnomerne. Keďže sa voda dodáva presne tam, kde je potrebná, je zavlažovanie živých plotov a kríkov optimálne. Hadica sa dá podľa potreby skrátiť a bezpečne uzavrieť pomocou koncovky. Dvojvrstvová hadica neobsahuje kadmium, bárium a olovo, a tým je zdravotne úplne neškodná. Ideálne sa hadica prevádzkuje s tlakom do 2 barov. Časticový filter chráni kvapkaciu hadicu pred čiastočkami špiny. Filtračná vložka sa dá bez problémov vybrať a vyčistiť. Na vstupnej strane sa nachádza prípojka na vodovodný kohútik, ktorá je kompatibilná so všetkými známymi klik systémami. Efektívny zavlažovací systém Kärcher Rain System® v sebe spája výhody mikro-kvapkania a bežného zavlažovania. Pracuje s tlakom do 4 barov a dá sa individuálne prispôsobiť takmer každej záhrade.
Vlastnosti a výhody
Kvapkacia hadica pre Kärcher Rain System™
- Priame zavlažovanie pozdĺž rastlín.
Vrát. koncovky a filtra
- Kompletná súprava pripravená na napojenie
- Kompatibilné so všetkými známymi klik systémami
Predĺženie až na 50 m
- Rovnomerné vystupovanie po celej dĺžke hadice.
Kvalitná záhradná hadica
- Zdravotne neškodná a ekologická.
Neobsahuje kadmium, bárium a olovo
- Zdravotne neškodná a ekologická.
Odolnosť voči chladu
- Hadica môže zostať vonku aj v zime.
Optimálny tlak pre kvapkaciu hadicu sú 2 bary
- Rovnomerné vystupovanie po celej dĺžke hadice.
Môže sa skryť pod vrstvu zeminy
- Kvapkacia hadica sa môže v sypkej zemine zahrabať až do hĺbky 5 cm.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer
|1/2″
|Dĺžka hadice (m)
|20
|Pripájací závit
|G3/4
|Max. tlak (bar)
|4
|Prietok pri 4 bar (l/h)
|500
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|1,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|223 x 385 x 28
Balenie obsahuje
- Koncovky, veľké: 1 Kus(y)
- Kvapkacia hadica: 20 m
- Časticový filter: 1 Kus(y)
Video
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Živé ploty
- Rastliny zasadené v rade za sebou
Príslušenstvo
Súprava s kvapkacou hadicou náhradný diel
