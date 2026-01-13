Redukčný ventil s filtrom
Redukčný ventil s filtrom redukuje tlak na vstupe z max. 12 bar na optimálnu hodnotu 4 bar pre Kärcher Rain System. Filter chráni Kärcher Rain System® pred čiastočkami špiny.
Redukčný tlakový ventil s filtrom je súčasťou systému Kärcher Rain System®. Znižuje vstupný tlak, ktorý má výšku max. 12 bar, na výstupný tlak 4 bar a umiestňuje sa medzi prívodnú hadicu a Kärcher Rain System®. Časticový filter chráni systém pred čiastočkami špiny. Filtračná vložka sa dá bez problémov vybrať a vyčistiť. Na vstupnej strane sa nachádza prípojka na vodovodný kohútik, ktorá je kompatibilná so všetkými známymi klik systémami. Na výstupnej strane je prípojka pre hadicu alebo kvapkaciu hadicu Kärcher Rain System®. Hadice sa priamo nasúvajú alebo sa bez náradia montujú pomocou prevlečnej matice. Efektívny zavlažovací systém Kärcher Rain System® v sebe spája výhody mikro-kvapkania a bežného zavlažovania. Pracuje s tlakom do 4 bar, dá sa individuálne prispôsobiť takmer každému typu záhrady a perfektne spolupracuje so zariadením SensoTimer pre zavlažovania podľa potreby.
Vlastnosti a výhody
Integrovaný filter
- Ochrana Kärcher Rain Systems pred čiastočkami špiny.
Integrovaný redukčný ventil
- Znižuje vstupný tlak max. 12 bar na 4 bar výstupný tlak.
Vyberateľná filtračná vložka
- Filter sa jednoducho čistí.
Ergonomický dizajn
- Ľahká manipulácia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pripájací závit
|G3/4
|Max. tlak (bar)
|12
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|250 x 470 x 470
Balenie obsahuje
- Prípojka na vodovodný kohútik G3/4
- Vrátane filtra
Výbava
- Prípojka pre hadicu Kärcher Rain System®
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Kvetinové a zeleninové záhony
