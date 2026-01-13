Redukčný ventil s filtrom

Redukčný ventil s filtrom redukuje tlak na vstupe z max. 12 bar na optimálnu hodnotu 4 bar pre Kärcher Rain System. Filter chráni Kärcher Rain System® pred čiastočkami špiny.

Redukčný tlakový ventil s filtrom je súčasťou systému Kärcher Rain System®. Znižuje vstupný tlak, ktorý má výšku max. 12 bar, na výstupný tlak 4 bar a umiestňuje sa medzi prívodnú hadicu a Kärcher Rain System®. Časticový filter chráni systém pred čiastočkami špiny. Filtračná vložka sa dá bez problémov vybrať a vyčistiť. Na vstupnej strane sa nachádza prípojka na vodovodný kohútik, ktorá je kompatibilná so všetkými známymi klik systémami. Na výstupnej strane je prípojka pre hadicu alebo kvapkaciu hadicu Kärcher Rain System®. Hadice sa priamo nasúvajú alebo sa bez náradia montujú pomocou prevlečnej matice. Efektívny zavlažovací systém Kärcher Rain System® v sebe spája výhody mikro-kvapkania a bežného zavlažovania. Pracuje s tlakom do 4 bar, dá sa individuálne prispôsobiť takmer každému typu záhrady a perfektne spolupracuje so zariadením SensoTimer pre zavlažovania podľa potreby.

Vlastnosti a výhody
Integrovaný filter
  • Ochrana Kärcher Rain Systems pred čiastočkami špiny.
Integrovaný redukčný ventil
  • Znižuje vstupný tlak max. 12 bar na 4 bar výstupný tlak.
Vyberateľná filtračná vložka
  • Filter sa jednoducho čistí.
Ergonomický dizajn
  • Ľahká manipulácia.
Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit G3/4
Max. tlak (bar) 12
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 250 x 470 x 470

Balenie obsahuje

  • Prípojka na vodovodný kohútik G3/4
  • Vrátane filtra

Výbava

  • Prípojka pre hadicu Kärcher Rain System®

Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Kvetinové a zeleninové záhony
Príslušenstvo
Redukčný ventil s filtrom náhradný diel

