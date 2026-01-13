Striekacia manžeta (5 ks)
Striekacie manžety s ihlou sa môžu upevniť na ľubovoľné miesto na hadici systému Kärcher Rain System®. Regulovateľné rozprašovače (Micro Sprayer) sa nastavujú podľa potreby. 5 kusov v balení
Striekacie manžety sú súčasťou systému Kärcher Rain System®. Môžu sa upevniť na ľubovoľné miesto na hadici systému Kärcher Rain System®. Montáž sa vykonáva rýchlo, jednoducho a bez náradia. Integrovaná ihla otvorenej striekacej manžety sa jednoducho zapichne do hadice. Zatvorením sa striekacia manžeta pevne zafixuje na hadici. Nasmerovanie uhla striekania sa dá vďaka otočnej hlave nastaviť horizontálne alebo vertikálne. Na tryske je možné podľa potreby regulovať prietok od 0 do 55 l/h, čím sa šetrí vodou. Maximálne efektívny zavlažovací systém Kärcher Rain System® pracuje s tlakom do 4 barov, ponúka 1/2" hadicu s kvapkacími a striekacími manžetami a spája v sebe výhody mikro-kvapkania a bežného zavlažovania. Kärcher Rain System® sa dá prispôsobiť takmer každej záhrade a perfektne spolupracuje so zariadením SensoTimer pre zavlažovanie podľa potreby.
Vlastnosti a výhody
Upevnenie na hadicu systému Kärcher Rain System™
- Flexibilné a presné upevňovanie
Regulovateľný prietok
- Cielené zavlažovanie rastlín podľa potreby.
Ihla v manžete
- Montáž bez náradia.
Nastaviteľná striekacia hlava
- Jednoduché nastavenie uhla striekania
Rôzne tryskové hlavy
- Rôzne uhly striekania na cielené zavlažovanie
Opakovane uzatvárateľná manžeta
- Manžeta sa dá pripevniť a zložiť flexibilne podľa potreby
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|4
|Prietok pri 4 bar (l/h)
|55
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|15 x 24 x 54
Balenie obsahuje
- Striekacia manžeta 360°: 1 Kus(y)
- Striekacia manžeta 180°: 2 Kus(y)
- Striekacia manžeta 90°: 2 Kus(y)
Výbava
- Regulovateľný prietok
Video
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Kvetinové a zeleninové záhony
- Okrasné rastliny