Univerzálna hadicová spojka s Aqua Stop

Univerzálna hadicová spojka s Aqua Stop. Ergonomický dizajn pre pohodlnú manipuláciu.

Jednoduché pripojenie, odpojenie a oprava - s praktickou a ergonomickou univerzálnou hadicovou spojkou Kärcher s Aqua Stop. Flexibilný systém zástrčiek výrazne zjednodušuje polievanie malých i veľkých záhrad a plôch. Pretože funkčné konektory kohútika a hadicové spojky sú základom každého dobrého zavlažovacieho systému. Univerzálna hadicová spojka je kompatibilná s tromi najobľúbenejšími priemermi hadíc a so všetkými dostupnými klikacími systémami.

Vlastnosti a výhody
Aqua Stop
  • Pre bezpečné odpájanie príslušenstva a hadice bez rozstrekovania.
Ergonomický dizajn
  • Pre ľahkú manipuláciu.
Klik systém
  • Hodí sa pre všetky známe značky.
Univerzálna (1/2“, 5/8“, 3/4“)
  • Hodí sa ku všetkých bežným záhradným hadiciam.
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Farba Žltá
Rozmery (d x š x v) (mm) 65 x 33 x 45
Kompatibilné stroje