Striekacia pištoľ Plus
Zavlažovanie s vysokým komfortom: Vďaka otočnej rukoväti je ovládanie striekacej pištole Plus individuálne. Ideálne sa hodí na jednoduché úlohy v oblasti zavlažovania.
Toľko komfortu ponúka iba Kärcher: Otočná rukoväť, pomocou ktorej sa dá aretovateľná spúšť nasmerovať dopredu alebo dozadu, umožňuje individuálne používanie striekacej pištole. Navyše sa skladá z príjemných prvkov z mäkčeného plastu, ktoré ponúkajú dodatočnú ochranu. Jednoručne ovládateľný regulačný ventil okrem toho umožňuje prispôsobovanie prietoku podľa potreby. Striekacia pištoľ Plus má dva tvary rozstrekovaného prúdu: bodový a kužeľový prúd. Nastavujú sa plynulo v závislosti od potreby – napríklad na zavlažovanie kvetinových a rastlinných záhonov alebo na odstraňovanie hrubej špiny z terasy alebo záhradného nábytku. Mimochodom: Postrekovače Kärcher sú kompatibilné s všetkými dostupnými klik systémami a dajú sa ľahko napojiť na záhradnú hadicu.
Vlastnosti a výhody
Otočná rukoväť
- Individuálne používanie so spúšťou nasmerovanou dopredu alebo dozadu.
Ergonomický regulačný ventil
- Regulácia prietoku vody na postrekovači iba jednou rukou.
Jednoduchá aretácia spúšte
- Pre pohodlné a trvalé zavlažovanie.
Tvar rozstrekovaného prúdu plynulo nastaviteľný od bodového po kužeľový
- Ideálne sa hodí na zavlažovanie (kužeľový prúd) a čistenie (bodový prúd).
Prvky z mäkčeného plastu
- Pre protišmykovosť, väčšie pohodlie a ochranu pred poškodením.
Samovypúšťanie
- Optimálna ochrana proti mrazu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|210 x 42 x 105
Výbava
- Počet rozstrekovacích prúdov: 2
- Otočná rukoväť
- Aretácia na rukoväti
- Regulovateľný prietok
- Funkcia samovyprázdňovania
- Prvky z mäkčeného plastu
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
