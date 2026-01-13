Striekacia pištoľ Plus

Zavlažovanie s vysokým komfortom: Vďaka otočnej rukoväti je ovládanie striekacej pištole Plus individuálne. Ideálne sa hodí na jednoduché úlohy v oblasti zavlažovania.

Toľko komfortu ponúka iba Kärcher: Otočná rukoväť, pomocou ktorej sa dá aretovateľná spúšť nasmerovať dopredu alebo dozadu, umožňuje individuálne používanie striekacej pištole. Navyše sa skladá z príjemných prvkov z mäkčeného plastu, ktoré ponúkajú dodatočnú ochranu. Jednoručne ovládateľný regulačný ventil okrem toho umožňuje prispôsobovanie prietoku podľa potreby. Striekacia pištoľ Plus má dva tvary rozstrekovaného prúdu: bodový a kužeľový prúd. Nastavujú sa plynulo v závislosti od potreby – napríklad na zavlažovanie kvetinových a rastlinných záhonov alebo na odstraňovanie hrubej špiny z terasy alebo záhradného nábytku. Mimochodom: Postrekovače Kärcher sú kompatibilné s všetkými dostupnými klik systémami a dajú sa ľahko napojiť na záhradnú hadicu.

Vlastnosti a výhody
Otočná rukoväť
  • Individuálne používanie so spúšťou nasmerovanou dopredu alebo dozadu.
Ergonomický regulačný ventil
  • Regulácia prietoku vody na postrekovači iba jednou rukou.
Jednoduchá aretácia spúšte
  • Pre pohodlné a trvalé zavlažovanie.
Tvar rozstrekovaného prúdu plynulo nastaviteľný od bodového po kužeľový
  • Ideálne sa hodí na zavlažovanie (kužeľový prúd) a čistenie (bodový prúd).
Prvky z mäkčeného plastu
  • Pre protišmykovosť, väčšie pohodlie a ochranu pred poškodením.
Samovypúšťanie
  • Optimálna ochrana proti mrazu.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 210 x 42 x 105

Výbava

  • Počet rozstrekovacích prúdov: 2
  • Otočná rukoväť
  • Aretácia na rukoväti
  • Regulovateľný prietok
  • Funkcia samovyprázdňovania
  • Prvky z mäkčeného plastu
  • Vzor prúdu: kužeľový prúd
  • Vzor prúdu: bodový prúd
Striekacia pištoľ Plus
Striekacia pištoľ Plus

Video

Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Striekacia pištoľ Plus náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher