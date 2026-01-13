Súprava s postrekovačom
Optimálna základná súprava s postrekovačom, prípojkou na kohútik ako aj 2 spojkami (jedna so systémom Aqua Stop). Okamžite pripravená na jednoduché zavlažovanie záhrady.
Perfektne zosúladená súprava s postrekovačom pre vašu záhradu. Postrekovač (č. 2.645-264.0) sa ideálne hodí na jednoduché úlohy v oblasti zavlažovania. Pomocou plynulého prestavovania tvarov prúdu je možné podľa potreby počas polievania striedať kužeľový a bodový tvar rozstrekovaného prúdu vody. Dajú sa tak polievať kvety a rastliny, ale aj odstraňovať hrubá špina v záhrade. Počas prestávok v polievaní je možné prietok vody jednoducho zatvoriť na striekacej tryske. V súprave sa ďalej nachádza prípojka na kohútik G3/4“ s redukciou G1/2“ ako aj 2 odolné univerzálne spojky – jedna z toho so systémom Aqua Stop. Ten zabráni prietoku vody na konci záhradnej hadice aj pri otvorenom kohútiku, napríklad pri zložení postrekovača. Spojky sa dajú používať univerzálne pre všetky bežné priemery záhradných hadíc. Mimochodom: Postrekovače a spojky Kärcher sú kompatibilné s všetkými dostupnými klik systémami a dajú sa ľahko napojiť na záhradnú hadicu.
Vlastnosti a výhody
Malý a kompaktný
- Jednoduchá manipulácia.
Aqua Stop
- Pre bezpečné odpájanie príslušenstva a hadice bez rozstrekovania.
Samovypúšťanie
- Optimálna ochrana proti mrazu.
Tvar rozstrekovaného prúdu plynulo nastaviteľný od bodového po kužeľový
- Ideálne sa hodí na zavlažovanie (kužeľový prúd) a čistenie (bodový prúd).
Hadicové spojky (1/2", 5/8")
- Hodí sa ku všetkých bežným záhradným hadiciam.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|131 x 36 x 36
Výbava
- Počet rozstrekovacích prúdov: 2
- Funkcia samovyprázdňovania
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
Súprava s postrekovačom náhradný diel
