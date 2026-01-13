Štvorcový zavlažovač OS 5.320 S
Štvorcový zavlažovač OS 5.320 S na zavlažovanie stredne veľkých a veľkých plôch a záhrad. S nastaviteľným prietokom vody (0 až max). Maximálna zavlažovaná plocha je 320 m2.
Štvorcový zavlažovač OS 5.320 S slúži na zavlažovanie stredne veľkých a veľkých plôch a záhrad. Maximálna zavlažovaná plocha štvorcového zavlažovača je 320 m2. Prietok vody inovačného rozprašovacieho zavlažovača sa dá podľa potreby nastaviť - od nuly po maximum. V závislosti od požiadavky sú zavlažovače Kärcher vybavené hrotmi alebo klzákmi. Nové štvorcové zavlažovače Kärcher sa pritom vyznačujú celkovo jednoduchšou obsluhou. Majú integrovanú ochranu proti postriekaniu (Splash-Guard), ktorá umožňuje pohodlnú inštaláciu a nastavenie zariadenia bez toho, aby ste sa pri tom namočili. Samozrejme sú všetky zavlažovače Kärcher vybavené osvedčeným klik systémom a dajú sa jednoducho napojiť na záhradnú hadicu.
Vlastnosti a výhody
Plynulé nastavovanie dosahu
- Na cielené zavlažovanie
Slučka na zavesenie zariadenia integrovaná do rukoväte
- Na jednoduché uloženie / zavesenie.
Regulácia šírky zavlažovania
- Rôzne uhly striekania na cielené zavlažovanie
Ochrana proti rozstreku
- Komfortné nasmerovanie
Špecifikácie
Technické údaje
|Šírka rozstrekovania (2 bar) (m)
|12
|Šírka rozstrekovania (4 bar) (m)
|16
|Dĺžka rozstrekovania (2 bar) (m)
|5 - 16
|Dĺžka rozstrekovania (4 bar) (m)
|6 - 20
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|546 x 160 x 88
Video
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Trávnik
- Stredné až veľké plochy
Príslušenstvo
Štvorcový zavlažovač OS 5.320 S náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher