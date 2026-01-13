Štvorcový zavlažovač OS 5.320 S

Štvorcový zavlažovač OS 5.320 S na zavlažovanie stredne veľkých a veľkých plôch a záhrad. S nastaviteľným prietokom vody (0 až max). Maximálna zavlažovaná plocha je 320 m2.

Štvorcový zavlažovač OS 5.320 S slúži na zavlažovanie stredne veľkých a veľkých plôch a záhrad. Maximálna zavlažovaná plocha štvorcového zavlažovača je 320 m2. Prietok vody inovačného rozprašovacieho zavlažovača sa dá podľa potreby nastaviť - od nuly po maximum. V závislosti od požiadavky sú zavlažovače Kärcher vybavené hrotmi alebo klzákmi. Nové štvorcové zavlažovače Kärcher sa pritom vyznačujú celkovo jednoduchšou obsluhou. Majú integrovanú ochranu proti postriekaniu (Splash-Guard), ktorá umožňuje pohodlnú inštaláciu a nastavenie zariadenia bez toho, aby ste sa pri tom namočili. Samozrejme sú všetky zavlažovače Kärcher vybavené osvedčeným klik systémom a dajú sa jednoducho napojiť na záhradnú hadicu.

Vlastnosti a výhody
Plynulé nastavovanie dosahu
  • Na cielené zavlažovanie
Slučka na zavesenie zariadenia integrovaná do rukoväte
  • Na jednoduché uloženie / zavesenie.
Regulácia šírky zavlažovania
  • Rôzne uhly striekania na cielené zavlažovanie
Ochrana proti rozstreku
  • Komfortné nasmerovanie
Špecifikácie

Technické údaje

Šírka rozstrekovania (2 bar) (m) 12
Šírka rozstrekovania (4 bar) (m) 16
Dĺžka rozstrekovania (2 bar) (m) 5 - 16
Dĺžka rozstrekovania (4 bar) (m) 6 - 20
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 546 x 160 x 88
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Trávnik
  • Stredné až veľké plochy
