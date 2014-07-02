Filter HEPA 13 pre vysávač s vodným filtrom DS
Špeciálny vysokovýkonný HEPA filter spoľahlivo zadrží alergénny peľ, spóry húb, baktérie a výlučky roztočov. Zadrží 99,99 % všetkých čiastočiek väčších ako 0,3 μm.
Pomoc pre alergikov a ideálny pre všetkých, ktorí milujú čistý vzduch: Vysoko výkonný filter spoľahlivo zadrží alergénny peľ, spóry húb, baktérie a výlučky roztočov. Vysoko výkonný filter garantuje spoľahlivé odfiltrovanie alergénov a prachu, zaručuje perfektnú čistotu. Zadrží 99,99 % všetkých alergénnych čiastočiek väčších ako 0,3 μm. Ideálne riešenie pre ľudí s obzvlášť vysokými nárokmi na hygienu. Určený pre vysávače s vodným filtrom DS.
Vlastnosti a výhody
Hodí sa pre vysávače Kärcher DS s vodným filtrom
Spoľahlivá filtrácia zadrží alergénny peľ, spóry húb, baktérie a výlučky roztočov.
Rýchlejšia a jednoduchšia výmena
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|165 x 111 x 55