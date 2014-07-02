Filter HEPA 13 pre vysávač s vodným filtrom DS

Špeciálny vysokovýkonný HEPA filter spoľahlivo zadrží alergénny peľ, spóry húb, baktérie a výlučky roztočov. Zadrží 99,99 % všetkých čiastočiek väčších ako 0,3 μm.

Pomoc pre alergikov a ideálny pre všetkých, ktorí milujú čistý vzduch: Vysoko výkonný filter spoľahlivo zadrží alergénny peľ, spóry húb, baktérie a výlučky roztočov. Vysoko výkonný filter garantuje spoľahlivé odfiltrovanie alergénov a prachu, zaručuje perfektnú čistotu. Zadrží 99,99 % všetkých alergénnych čiastočiek väčších ako 0,3 μm. Ideálne riešenie pre ľudí s obzvlášť vysokými nárokmi na hygienu. Určený pre vysávače s vodným filtrom DS.

Vlastnosti a výhody
Hodí sa pre vysávače Kärcher DS s vodným filtrom
Spoľahlivá filtrácia zadrží alergénny peľ, spóry húb, baktérie a výlučky roztočov.
Rýchlejšia a jednoduchšia výmena
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 165 x 111 x 55