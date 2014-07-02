Hubica na matrace

Špeciálna hubica na matrace určená na hygienické vysávanie matracov a ťažko prístupných škár v posteli.

Špeciálna hubica na matrace na hygienické vysávanie postelí, matracov a vankúšov, ako aj ťažko prístupných škár v posteli. Pretože práve okolo postele sa zbiera veľa prachu, ktorý sa usádza na textilných povrchoch a môže vyvolať alergie. Praktická štrbinová hubica odstráni väčšinu prachu a dosiahne aj do ťažko prístupných kútov.

Vlastnosti a výhody
Tvar sacej hubice je prispôsobený matracom
  • Odstraňuje špinu z matracov dôkladnejšie ako bežné hubice na čalúnenie
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Štandardný priemer (mm) 35
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 170 x 103 x 40
Oblasti využitia
  • Matrac