Hubica na matrace
Špeciálna hubica na matrace určená na hygienické vysávanie matracov a ťažko prístupných škár v posteli.
Špeciálna hubica na matrace na hygienické vysávanie postelí, matracov a vankúšov, ako aj ťažko prístupných škár v posteli. Pretože práve okolo postele sa zbiera veľa prachu, ktorý sa usádza na textilných povrchoch a môže vyvolať alergie. Praktická štrbinová hubica odstráni väčšinu prachu a dosiahne aj do ťažko prístupných kútov.
Vlastnosti a výhody
Tvar sacej hubice je prispôsobený matracom
- Odstraňuje špinu z matracov dôkladnejšie ako bežné hubice na čalúnenie
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Štandardný priemer (mm)
|35
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|170 x 103 x 40
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Matrac